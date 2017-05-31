عون: إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون النسبية

بيروت (د ب أ)

أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن الانتخابات النيابية ستحصل على أساس قانون النسبية، بالاتفاق مع المكونات السياسية كافة في لبنان.

وأعرب الرئيس عون أمام وفود بلدية وشعبية زارته أمس، عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى تفاهم حول هذه المسألة قريباً، وشدد على «العمل الدائم لتحقيق الإنماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية، لا سيما منها المناطق الحدودية»، مشيراً إلى أن «الخطة الاقتصادية المتكاملة التي يجري الإعداد لها باتت قريبة».

وأشار الرئيس اللبناني إلى «أهمية تعاون المواطنين مع الدولة في سبيل تحقيق التغيير المنشود، لاسيما خلال الانتخابات المقبلة». وقال «إن المواطنين هم الذين يتمكنون من فرض التغيير من خلال هذه الانتخابات، ونحن نعمل على وضع قانون جديد بهدف المساعدة على تحقيق هذا التغيير، خصوصاً في مجال الثقافة السياسية، إذ إن اللبناني لا يزال يعاني الأمراض نفسها، أي الطائفية والتبعية السياسية، وهذا ما نريد محاربته اليوم، لمعالجة العقلية والسلوك السائدين».

وأضاف «إذا تمكنّا من النجاح في تحقيق ذلك، نكون استطعنا بناء وطن أزليّ». وقال رئيس الجمهورية «من المؤكد أننا لن نوفر جهداً لننجح في هذه التجربة، ولكن أصعب ما يواجه القائد هو اكتفاء المواطنين بالتصفيق له، بدلاً من مواكبته بما يقوم به والسير على خطاه».

يذكر أن القوى السياسية اللبنانية لم تتمكن حتى الآن من الاتفاق على قانون انتخابي جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية، لكن توجد مؤشرات لإمكانية حصول توافق على قانون انتخابات نسبي على أساس تقسيم لبنان إلى 15 دائرة.

وتنشط اللقاءات بين الفرقاء السياسيين في محاولة للتوصل إلى قانون انتخابي جديد، قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في 19 يونيو المقبل.