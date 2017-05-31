السعودية وروسيا تشيدان بالحوار بشأن النفط وسوريا

موسكو (وكالات)

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتعاون بين روسيا والسعودية لضمان استقرار الوضع في الأسواق النفطية، مؤكداً العمل معاً للتوصل لحل الأزمة السورية، في حين ثمّن مجلس الوزراء السعودي ما تضمنه البيان المشترك بين المملكة والولايات المتحدة في ختام زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية. وقال بوتين خلال اجتماعه مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي زار موسكو أمس، إن «التفاهمات بين بلدينا حول الطاقة لها أهمية كبيرة، مشيداً بالتعاون القائم بين منظمة الأوبيك والدول المصدرة خارجها».

وأضاف أن «من شأن عملنا المشترك أن يؤدي إلى استقرار الأوضاع في أسواق الطاقة العالمية» مؤكداً أن العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية تتطور بنجاح.

وأشار إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تفوق 100 بالمئة منذ بداية العام الجاري، وكذلك إلى الاتصالات القائمة بين الجانبين على المستويات السياسية والعسكرية وقال، «نعمل معاً على تسوية الأزمات المعقدة بما في ذلك في سوريا». وذكر بوتين أنه ينتظر زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا، معرباً عن ثقته بأن هذه الزيارة ستشكل علامة بارزة، ومؤشراً على تطوير العلاقات بين البلدين.

من جانبه، قال الأمير محمد بن سلمان، إن العلاقات بين السعودية وروسيا تشهد أفضل مراحلها، وأن ثمة الكثير من نقاط التفاهم بين البلدين، مشيراً إلى وجود آليات محددة لتجاوز الخلافات بشكل بناء وسريع.