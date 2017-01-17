الإمارات تشارك باجتماع لجنة تطوير ميثاق «الجامعة»

القاهرة (وام)

شارك جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية في أعمال الاجتماع الثاني عشر لفريق العمل الأول، المعني بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك، التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

وقال السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون القانونية: إن الاجتماع يأتي في إطار اجتماعات اللجنة المفتوحة العضوية المعنية بتطوير الجامعة العربية وأجهزتها، والتي تضم 4 فرق للتطوير، الأول المعني بتطوير ميثاق الجامعة، والثاني معني بتطوير أجهزة الجامعة، والثالث المعني بتطوير البعد الاقتصادي، والرابع المتعلق بالبعد الشعبي. وأضاف جواد في ختام الاجتماع، أن هذه اللجنة ستعقد غداً الأربعاء اجتماعاً موسعاً برئاسة موريتانيا الرئيس الحالي للقمة العربية لمراجعة ما تم إنجازه من قبل فرق العمل الـ4 المعنية بالتطوير.

وأشار جواد إلى أن الاجتماع ناقش سبل تطوير ميثاق الجامعة، موضحاً أنه تم الانتهاء من مراجعة كل ما يتعلق بالميثاق من حيث موضوع التصويت وإعداد النظام الداخلي لمجلس الجامعة على مستوى القمة والوزاري والمندوبين، وسيتم استكمال المناقشات الأربعاء، وبذلك يكون انتهى الفريق الأول المعني بتطوير الميثاق من أعماله.