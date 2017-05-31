«العليا للإغاثة» تدعو لتسهيل توصيل المساعدات

جنيف، عدن (وكالات)

أكد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، أن اللجنة العليا للإغاثة قامت بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة للإفراج عن القاطرات الإغاثية المخصصة للبيضاء وتسهيل مرورها وضمان وصولها إلى المحافظة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «إن اللجنة العليا للإغاثة تقوم بالتنسيق والتواصل مع الجهات المانحة كافة لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لأبناء الشعب اليمني كافة في جميع محافظات الجمهورية، وأن اللجنة ترحب بهذه المساعدات كافة نظراً للوضع الصعب الذي يعيشه معظم أبناء الشعب في ظل الحرب العبثية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية».

وأضاف «إن اللجنة العليا للإغاثة على تواصل مع الجهات المانحة والمنظمات الأممية كافة في الداخل لإيصال المساعدات إلى مستحقيها، وتعمل بكل جهد لإيصال المساعدات إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات انطلاقاً من مسؤوليتها على أبناء الشعب كافة». وحث كل الأطراف في الداخل إلى العمل على تسهيل مرور القوافل الإغاثية لكون الحاجة الإنسانية فوق كل الاعتبارات، وأن الواجب الإنساني يستوجب من الجميع العمل على تسهيل مرور الشاحنات والقوافل الإغاثية. وثمن كل الجهود التي يقوم بها الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني. مؤكداً أن كل تلك الجهود محل تقدير واحترام من الحكومة والشعب.