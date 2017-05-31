المبعوث الأممي: 7 ملايين يمني مهددون بالمجاعة

نيويورك (وكالات)

حذر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي من أن 7 ملايين يمني مهددون بخطر المجاعة، ومعتبراً أن اليمن يعاني الأزمة الغذائية الأسوأ في العالم.

وقال المبعوث الأممي «إن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية قتلت وجرحت عشرات المدنيين»، وأضاف إن تواصل القتال في اليمن يؤدي لانتشار أوسع للسلاح والألغام الأرضية، مشيراً إلى نحو 500 حالة وفاة بسبب الكوليرا واشتباه بإصابة الآلاف.

وتحدث في الجلسة أيضاً رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، مؤكداً أن الشعب اليمني يتعرض للقتل والحرمان بسبب النزاع، ومشيراً إلى أن اليمن يعاني الأزمة الغذائية الأسوأ في العالم. وقال إن أسعار المواد الغذائية والوقود في اليمن ترتفع باستمرار، والاقتصاد يتدهور، مضيفاً أن قدرة المؤسسات اليمنية على الاستجابة لمتطلبات السكان تتراجع.

وأوضح أن ثلث حالات الكوليرا المشتبه بها في اليمن من الأطفال، وأن الانتشار الأخير للكوليرا في اليمن هو بسبب النزاع.

من جهته، قال مندوب اليمن الدائم لدى مجلس الأمن خالد حسين اليماني إن الإرهاب الذي تمثله جماعات الحوثي وداعش والقاعدة والذي تديره أصابع خفية في المخابرات الإيرانية يحيل حياة الشعوب إلى كابوس. وأضاف في إحاطته المقدمة لمجلس الأمن «لقد صادر الانقلاب في اليمن حلم اليمنيين الذي صاغوه في مخرجات الحوار الوطني في بناء دولتهم الاتحادية الديمقراطية التي يتقاسم فيها أبناؤها السلطة والثروة على قدم المساواة».