أبوظبي (الاتحاد)

البرناسية أو المذهب البرناسي، كما تشير الموسوعة الحرة ويكيبيديا: (يدعو إلى اعتبار الأدب غاية في حد ذاته وإلى الامتناع عن استعماله وسيلة لعلاج القضايا الاجتماعية والسياسية. تطور هذا المذهب في اتجاه آخر وأُطلق عليه اسم مذهب «الفن لأجل الفن»، ويرى أن الأدب ينبغي أن يُنتج بعيداً عن الاعتبارات الوطنية والاجتماعية والسياسية، وظهرت كحركة أدبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عام 1870 في فرنسا، وكانت ردة فعل معارضة للحركة الرومانسية، وأهم روادها الكاتب الفرنسي فيكتور هوغو، وظهرت الحركة أيضاً لتعارض الحركتين: الذاتية والاشتراكية الفنية).

(كان من أول مؤسسي الحركة البرناسية الشاعران الفرنسيان تيوفيل غوتيه (1811-1872) والكونت دي ليسل (1818-1894). وكانت أحد أقوال تيوفيل جوتيه: على الشاعر أن يرى الأشياء الإنسانية، وأن يفكر فيها من خلال نظرته الخاصة دون أية مصلحة اجتماعية أو مذهبية. وتعود الكلمة إلى أصل يوناني، وتشير إلى قمة جبل بارناسوس وهو من الحجر الجيري ويقع في وسط اليونان. ووفقًا للميثولوجيا الإغريقية، يعد الجبل مقدساً لأن ربات الشعر والغناء «الموسات» سكنّه، وتعدّ الموسات في الأساطير الإغريقية مصدر إلهام الشعراء والموسيقيين).