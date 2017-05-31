«التشكيل في أعمال نيكي دو سانت فال» في منارة السعديات

أبوظبي (وام)
استضافت منارة السعديات ورشة عمل بعنوان «التشكيل في أعمال نيكي دو سانت فال» بمشاركة مجموعة من الكبار والشباب -من سن 18 سنة وما فوق- استكشفوا خلالها إبداعات الفنانة نيكي دو سانت فال، التي تعد أحد أعضاء الحركة الطليعية للفنانين في ستينيات القرن التاسع عشر والذين اشتهروا باسم «الواقعيون الجدد».
وأتيحت للمشاركين في الورشة فرصة صنع أعمال فنية باستخدام الجص والألوان ومواد أخرى مستخدمة في الحياة اليومية مستمدين الإلهام من منحوتات نيكي دو سانت فال ذات الألوان البراقة ولوحاتها المعروفة باسم «طلقات Tirs».
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ويتكون البرنامج من ورش عمل وجلسات حوارية وأمسيات فنية وثقافية ودورات تدريبية ويستهدف طيفاً واسعاً من الجمهور من جميع الفئات العمرية من أطفال ويافعين وأولياء أمور ومعلمين، وترتبط كل ورشة بعمل فني معين من المعرض بما يتيح للمشاركين التفاعل مع المواضيع والأفكار الخاصة بالعمل الفني بشكل أعمق.
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وتقام يوم السبت المقبل ورشة عمل فنية بعنوان «عمل مباشر.. تفعيل النحت» بمشاركة مجموعة من الكبار واليافعين لصناعة منحوتات مصغرة من وحي أعمال النحت الحركي للفنانين جان تينجولي وغونثر أوكر باستخدام مجموعة من الأشكال والمواد التي تصدر حركة وصوتاً، وسيتمكن المشاركون في الورشة من اصطحاب ما أنجزوه من إبداعات إلى منازلهم.