«التشكيل في أعمال نيكي دو سانت فال» في منارة السعديات

أبوظبي (وام)

استضافت منارة السعديات ورشة عمل بعنوان «التشكيل في أعمال نيكي دو سانت فال» بمشاركة مجموعة من الكبار والشباب -من سن 18 سنة وما فوق- استكشفوا خلالها إبداعات الفنانة نيكي دو سانت فال، التي تعد أحد أعضاء الحركة الطليعية للفنانين في ستينيات القرن التاسع عشر والذين اشتهروا باسم «الواقعيون الجدد».

وأتيحت للمشاركين في الورشة فرصة صنع أعمال فنية باستخدام الجص والألوان ومواد أخرى مستخدمة في الحياة اليومية مستمدين الإلهام من منحوتات نيكي دو سانت فال ذات الألوان البراقة ولوحاتها المعروفة باسم «طلقات Tirs».

ويقام هذا البرنامج الجماهيري العام بالتزامن مع معرض «مسارات إبداعية: تفاعل.. تشكيل.. وجود»، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ليتيح للجمهور فرصة استكشاف الجوانب الفنية وأفكار المعرض.

ويتكون البرنامج من ورش عمل وجلسات حوارية وأمسيات فنية وثقافية ودورات تدريبية ويستهدف طيفاً واسعاً من الجمهور من جميع الفئات العمرية من أطفال ويافعين وأولياء أمور ومعلمين، وترتبط كل ورشة بعمل فني معين من المعرض بما يتيح للمشاركين التفاعل مع المواضيع والأفكار الخاصة بالعمل الفني بشكل أعمق.

كما تتيح الفعاليات الأخرى للأطفال والعائلات المشاركة في إبداع عمل فني من وحي أفكارهم إضافة إلى فرص استكشاف أفكار المعرض عبر مجموعة من ورش العمل التي تركز على جوانب مختلفة من العملية الإبداعية مثل الحركة والأداء والصوت والنحت.

وتقام يوم السبت المقبل ورشة عمل فنية بعنوان «عمل مباشر.. تفعيل النحت» بمشاركة مجموعة من الكبار واليافعين لصناعة منحوتات مصغرة من وحي أعمال النحت الحركي للفنانين جان تينجولي وغونثر أوكر باستخدام مجموعة من الأشكال والمواد التي تصدر حركة وصوتاً، وسيتمكن المشاركون في الورشة من اصطحاب ما أنجزوه من إبداعات إلى منازلهم.