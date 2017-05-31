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من 8 إلى 11 نوفمبر 2017 في منارة السعديات

كوكبة من الفنانين والقيّمين الإماراتيين والعالميين يشاركون في «فن أبوظبي»
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تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، أمس، تفاصيل الدورة التاسعة من «فن أبوظبي»، الذي يقام في منارة السعديات من 8 إلى 11 نوفمبر.

وقال سيف سعيد غباش، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في بيان صحفي صدر بهذه المناسبة: «يعتبر «فن أبوظبي» إحدى أهم الركائز الأساسية لتحقيق رؤية هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ومهمتها الرامية إلى بناء مشهد ثقافي حيوي شامل ومستدام في أبوظبي».

وأضاف: «يستقطب «فن أبوظبي» في كل عام نخبة من أبرز الشخصيات الفنية من المنطقة والعالم في جزيرة السعديات لتقديم تجارب إبداعية ملهمة للجمهور من عشاق ومحبي الفنون. وفي دورته التاسعة، يبني «فن أبوظبي» على النجاحات التي حققها خلال مسيرته في الأعوام السابقة، وستشهد دورة هذا العام مزيداً من البرامج والأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة التي من شأنها الارتقاء بتجربة الجمهور».

من جهتها، قالت ديالا نسيبة، مدير «فن أبوظبي»: «نستعد لإقامة الدورة التاسعة من «فن أبوظبي»، ونحن على ثقة أنها ستكون واحدة من أكثر الدورات تفاعلاً منذ انطلاقته، وذلك من خلال التوسع على مستوى المعارض والحوارات والشراكات والفعاليات التي تقدمها للجمهور. نحن حريصون على العمل بشكل وثيق مع صالات العرض الفنية المتخصصة المحلية والعربية والعالمية، وكذلك المؤسسات المعنية بالفنون، والقيّمين والفنانين بالتزامن مع جهودنا لإطلاق مبادرات جديدة نأمل بأن تسهم بفاعلية في تطوير المشهد الفني في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على نطاق أوسع».

وذكر البيان الصحفي أن قسم «آفاق» الذي يقدم أعمالاً تركيبية ونحتية ضخمة للجمهور في مواقع عامة في مدينة أبوظبي سوف يتسع هذا العام ليطلق مبادرتين جديدتين: الأولى، «آفاق: تكليف الفنانين»، ويهدف إلى عرض الأعمال التكليفية في منارة السعديات ومواقع مختلفة في مدينتي: أبوظبي والعين، وتم تكليف الفنانَين المعاصريَن منال الضويان ومجدي مصطفى وناصر السالم لإبداع أعمال لهذه المبادرة، والثانية «آفاق: الفنانين الناشئين»، وهي مبادرة مكرسة لدعم وتوفير الفرص للفنانين الناشئين، ويشرف عليها الفنان محمد كاظم والفنانة والقّيمة الفنية كريستيانا دي ماركي. ... المزيد
     
 

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