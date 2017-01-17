دراسات لأول ميناء في شبوة



تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يناير 2017 شبوة (وكالات) أعلن محافظ شبوة أحمد حامد لملس عن استكمال الدراسات الخاصة بإنشاء أول ميناء بحري بالمحافظة. ووافق خلال لقائه بمدير مكتب النقل بالمحافظة ناجي الشريف ومدير الهيئة العامة للشؤون البحرية بحضرموت نعيم العمودي، على الدراسة الأولية الخاصة بموقع إنشاء الميناء على ساحل البحري العربي بمنطقة بئر علي بمديرية رضوم، والتي شملت المساحة الجغرافية للميناء، وتحديد معالمه البحرية والبرية. وشدد على ضرورة أن تكون المساحة المحددة للميناء قادرة على استيعاب التطورات المستقبلية للحركة التجارية والملاحية للميناء، وكلف قيادة مكتب النقل بمواصلة المتابعة والعمل مع الوزارة لاستكمال الإجراءات القانونية لإنشاء الميناء.