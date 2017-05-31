تطوير مشروع سكني في دبي بـ410 ملايين درهم

دبي (الاتحاد)

بدأت الأعمال الإنشائية لمشروع سكني يتكون من 6 بنايات تقع في دائرة قرية جميرا في دبي بمنطقة البرشاء الرابعة. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع 410 ملايين درهم تغطي مساحة 100 ألف قدم مربع. وقال رحيم لاري، مدير عام شركة عبد الرحيم للاستشارات، إن كل مبنى من البنايات الستة يتكون من طابق أرضي و4 مستويات لمواقف السيارات فوق الأرض، بالإضافة لـ15 طابقاً.

وستضيف هذه المباني 772 شقة لمنطقة دائرة قرية جميرا، منها 75 وحدة استوديو و 655 وحدة سكنية بغرفة واحدة و 42 وحدة سكنية بغرفتين، وسيتم تشييد المباني بطريقة تمنح كل واحد منها إطلالة على الحدائق الموجودة في المنطقة، كما سيتم تزويد المباني بمرافق متكاملة مثل مساحات لعب للأطفال وصالات رياضية ومسابح ومواقف للسيارات.

ويتوقع أن ينتهي العمل على المشروع خلال 17 شهراً. ولتحقيق هذا فإن عمليات الإنشاء ستبدأ بجميع البنايات الستة في وقت واحد تحت إشراف شركة عبد الرحيم للاستشارات «أراكو»، المسؤولة عن التصميم المعماري للمشروع وكذلك التصاميم الإلكتروميكانيكية والإنشائية. يذكر أن «أراكو» تنفذ تصميمات المشروع، وفقاً لمعايير السلامة والبيئة بشكل يتطابق مع المعايير المتبعة في الإمارات وعلى المستوى العالمي.

وقال رحيم لاري: «إن مشاركتنا في هذا المشروع تعزز ثقتنا بنمو وتطور اقتصاد دبي، وخصوصا قطاع الإنشاءات والعقارات فيها. حيث تعد بيئة الاستثمار في دبي من أكثر البيئات الجاذبة في مجال العقارات في المنطقة. كما أنها تمتلك أعلى مستوى من العوائد على الاستثمار في المنطقة، وهو ما يجعل قطاع الإنشاءات في نشاط دائم. إلى جانب شعورنا بالمسؤولية المجتمعية والسعادة بأن نكون جزءاً من هذا المشروع الضخم في منطقة دائرة قرية جميرا، ونتطلع للقيام بمهاماتنا ملتزمين بكل الشروط والاتفاقات المبرمة».

يذكر أن ملكية المشروع تعود لصالح شركة «إتش إن أي» كلاينتس العقارية، ممثلة بالشريك المستثمر برافين شارما، حيث تمتلك الشركة خبرة واسعة في التطوير العقاري بالهند والإمارات، وغيرها من الاستثمارات في أمريكا، وقد تم اختيار شركة غنتوت الخليج للمقاولات لتكون الجهة المسؤولة عن عمليات الإنشاء.