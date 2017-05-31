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«أبوظبي الإسلامي» ينصح بزيادة الاستثمار في الأسهم الخليجية والأوروبية
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تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017

أبوظبي(الاتحاد)

نصح مصرف أبوظبي الإسلامي في أحدث نسخة من تقريره للتوقعات الاستثمارية العالمية، المستثمرين بزيادة الوزن النسبي للأسهم الخليجية والأوروبية ضمن محافظهم الاستثمارية، إضافة إلى التركيز على الين الياباني.

وخلال سلسلة لقاءات مع عملاء دائرة الخدمات المصرفية الخاصة في المصرف، قام كبار مستشاري الاستثمار في مصرف أبوظبي الإسلامي باستعراض أبرز التوصيات الاستثمارية للفترة الراهنة من وجهة نظر المصرف.

وركز المستشارون في عروضهم التوضيحية على أفضل السبل لتخصيص الأصول، لا سيّما في وقت يشهد فيه العالم نمواً متناغماً يتخللّه بعض التباين والتقلّبات في أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وقال محمد العزب، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يعتبر الوصول إلى عملائنا وتزويدهم بآخر مستجدات المشهد الاستثماري العالمي أمراً أساسياً ضمن مسؤولياتنا كمستشارين ماليين. ونحن نؤمن بضرورة بناء والمحافظة على علاقات طويلة الأمد مع عملائنا، وتزويدهم بجميع الحلول الاستثمارية والتي يتم دراستها وتقييمها بعناية فائقة من قبل فريقنا من الخبراء في مجال الاستثمارات، وبما يتماشى مع قيمنا المصرفية التي تراعي أعلى درجات الأخلاقية والنزاهة».

وقال قيس دشراوي، رئيس قسم الاستشارات الاستثمارية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: «تشهد الظروف الاقتصادية العالمية تحسناً طفيفاً، ولكن موجات الصعود التي تشهدها الأسواق الرئيسية، وخاصة الأميركية، تشير إلى زيادة تقييمات العديد من الأصول العالمية، ولذلك يتوجب على المستثمرين التقيّد بمنهج انتقائي يواكب متغيّرات هذه الفترة. ورغم أن المخاطر التي يتم قياسها من حيث حجم التقلبات قد تبدو عند مستويات متدنيّة للغاية، فإنه من المحتمل ظهور مخاطر مفاجئة- أي صدمات شديدة قد تأتي على شكل أحداث سياسية أو اقتصادية أو طبيعية- قد تكون ذات تأثير سريع وكبير على الأسواق». ... المزيد
     
 

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