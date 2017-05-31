«دبي لتنمية الصادرات» تطلق مختبر الابتكار التصديري

دبي (الاتحاد)

أطلقت ‬مؤسسة ‬دبي ‬لتنمية ‬الصادرات، ‬إحدى ‬مؤسسات ‬اقتصادية ‬دبي، ‬ومجموعة ‬دبي ‬للأغذية ‬والمشروبات «‬مختبر ‬الابتكار ‬التصديري»‬، ‬والذي ‬يعد ‬سلسلة ‬من ‬ورش ‬العمل ‬الإبداعية ‬لدعم ‬قطاعات ‬التصدير ‬المتنوعة ‬في ‬الإمارة ‬والدولة، ‬وتعزيز ‬الابتكارات ‬التي ‬ترفع ‬القدرة ‬التنافسية ‬للشركات ‬الإماراتية ‬المصدرة. ‬وكان ‬أول ‬القطاعات ‬التي ‬ركزت ‬عليها ‬المؤسسة ‬قطاع ‬الأغذية ‬والمشروبات.

وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «إن الابتكار هو في صميم تطوير شركات ذات قدرة تنافسية عالية، كما أن سلسلة ورش عمل (مختبر الابتكار التصديري) هي جزء من هدفنا الاستراتيجي لتعزيز المعرفة بين المصدرين والقدرة التنافسية لدبي كمركز للتصدير. ونحن سعداء بأن نكون شركاء مع مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في دبي، وهيئة التدريس والطلاب بجامعة تورونتو في إضافة قيمة إلى الصادرات من دبي».

وأضاف العوضي: «تم اختيار قطاع الأغذية لإطلاق (مختبر الابتكار التصديري)؛ نظراً لأهميته في التصنيع والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أُجريت دراسة منصة البيانات الغذائية بالتعاون مع مختلف الشركاء في هذا القطاع في الإمارات. وكانت مدرسة روتمان للإدارة جزءاً من هذه الدراسة للمساعدة في وضع المعايير العالمية وتقييم المفهوم من منظور عالمي».

ومن جانبه، قال إيمانويل كاماريانكيس، القنصل العام لكندا: «يسرني أن أرى حكومة دبي تتعاون مع كلية روتمان للإدارة من جامعة تورونتو على تطوير حلول لمعالجة بعض التحديات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي».