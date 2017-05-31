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«الاتحاد للطيران» تتوسّع في شبكة وجهاتها المشغلة بـ«بوينغ 787 دريملاينر»
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تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت «الاتحاد للطيران»، أمس، عن خططها لتعزيز شبكة وجهاتها الأوروبية المشغلة بالطائرات طراز «بوينغ 787 دريملاينر» عبر إدخالها لطائرات من طراز «بوينغ 787-9» خدمة الرحلات إلى أمستردام ومدريد.

ومن المقرر إدخال طائرات «دريملاينر» المتطورة التي تتسع إلى 299 مقعداً لخدمة رحلات الشركة المنتظمة على مدار العام إلى أمستردام بدءاً من الأول من سبتمبر، وإلى مدريد بدءاً من الأول من أكتوبر، لتنضم بذلك أمستردام ومدريد إلى دوسلدورف وزيورخ ضمن شبكة الوجهات الأوروبية الأخرى للشركة التي تخدمها طائراتها من طراز «دريملاينر».

وسوف تشغّل الشركة كذلك طائرة من طراز «بوينغ 787-9» موسمياً لخدمة الرحلات إلى أثينا خلال أشهر الصيف.

ومع التسليم المقرر على مراحل لتسع طائرات من طراز «بوينغ 787-9» خلال هذا العام، يتم إدخال الطائرات التسع تدريجياً لخدمة عددٍ من الوجهات الدولية انطلاقاً من مركز التشغيل الرئيسي للشركة في مطار أبوظبي الدولي.

وتشغّل «الاتحاد للطيران» في الوقت الراهن 13 طائرة من طراز «بوينغ 787-9 دريملاينر» إلى 11 وجهة، تشمل كلاً من واشنطن العاصمة، ودوسلدورف، وزيورخ، وجوهانسبرغ، وعَمّان، والرياض، وسنغافورة، وشنغهاي، وطوكيو، وبيرث، وبريسبين انطلاقاً من أبوظبي. ... المزيد
     
 

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