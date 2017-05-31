الإمارات تشارك في «المؤتمر الدولي لبرنامج التعاون التقني»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك وفد من دولة الإمارات ممثلاً مختلف الشركاء الوطنيين في القطاع النووي في فعاليات «المؤتمر الدولي الخاص ببرنامج الوكالة للتعاون التقني: ستون عاماً وأكثر—المساهمة في التنمية» الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا.

ويترأس وفد دولة الإمارات، السفير حمد الكعبي، ممثل الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية حيث يشارك الوفد في هذا المؤتمر لتسليط الضوء على أوجه التعاون بين دولة الإمارات والوكالة في البرنامج النووي للدولة ولا سيما مع برنامج التعاون التقني التابع للوكالة، والذي ساهم في دعم وتطوير عدة قطاعات في الدولة من خلال توظيف التقنيات النووية وعلومها. ويشارك في المؤتمر وفد يضم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وغيرهم.

ومنذ انضمام الدولة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 1976، تتعاون دولة الإمارات مع الوكالة بناءً على الأولويات التنموية الوطنية، إذ يغطي التعاون قطاعات مختلفة مثل التدريب وبناء القدرات، تطوير البنية التحتية للطاقة النووية إضافة إلى استخدام التطبيقات النووية في مجالات الصحة والزراعة والرصد البيئي وغيرها من المجالات.

وقال حمد الكعبي، ممثل دولة الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «يعكس هذا العام عقوداً من الزمن في التعاون منذ انضمام دولة الإمارات للوكالة الدولية. حقننا شراكة مثمرة معهم حيث تعاونا في عدة مشاريع فنية لخدمة وطننا. وستواصل دولة الإمارات العمل مع الوكالة الدولية لتعزيز تعاونها وضمان مزيد من الدعم للاستخدام الآمن للتطبيقات والتقنيات النووية لتلبية احتياجاتنا الوطنية».

وتقوم علاقة التعاون التي تربط دولة الإمارات مع الوكالة الدولية على رؤية الإمارات 2021 التي ترمي إلى أن تكون الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في العالم من خلال العمل على دعم اقتصاد معرفي تنافسي، وتوفير نظام تعليمي رفيع المستوى، ونظام صحي بمعايير عالمية.

وسيشارك السفير حمد الكعبي في المؤتمر في الجلسة التي تتناول الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة «طاقة نظيفة وبأسعار معقولة» ليعرض تجربة الإمارات الناجحة حول بناء القدرات الوطنية لإدارة محطات الطاقة النووية. ويهدف هذا المؤتمر الدولي، الذي يعقد لأول مرة، إلى تسليط الضوء على إنجازات برنامج التعاون الفني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الدول الأعضاء على مدار العقود الماضية لتلبية احتياجاتهم الوطنية من خلال الاستخدام السلمي للتقنيات النووية، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع الدول الأعضاء ومناقشة سبل مبتكرة لتعزيز استدامة البرنامج الفني.

ومن ناحية أخرى، ستعقد على هامش المؤتمر حلقة شبابية، بالتنسيق بين مجلس الإمارات للشباب والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمناقشة مختلف القضايا التي تواجه الشباب في المجال النووي.