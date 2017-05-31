مونديال الاسكواش في أوبرا دبي مجاناً للعائلات

دبي (الاتحاد)

تستعد أوبرا دبي لاستقبال نجوم الاسكواش في العالم الذين تأهلوا إلى نهائيات دبي لبطولات محترفي الاسكواش المقررة من 6 إلى10 يونيو. وأعلنت اللجنة المنظمة أن الدخول إلى الحدث لمشاهدة منافسات الفترة الأولى التي تقام بعد ظهر أيام 6 و7 و8 يونيو سيكون مجاناً للعائلات.

ويتأهل إلى نهائيات دبي لبطولات محترفي الاسكواش المصنفين والمصنفات الثمانية الأوائل على سلم ترتيب الطريق إلى دبي، ويقدم الحدث جوائز مالية تصل إلى 160.000 دولار لكل من منافستي الرجال والسيدات، ويشارك في منافساته كبار لاعبي الاسكواش في العالم بمن فيهم عشرة من المصنفين الأوائل سابقاً، إضافة إلى بطلي العالم الحاليين.

وتضم قائمة المشاركين في فئة الرجال: المصري كريم عبد الجواد، المصنف الأول عالمياً وبطل العالم، وخمسة من المصنفين الأوائل عالمياً سابقاً وهم: الفرنسي جريجوري جولتييه، حامل اللقب، ونك ماثيو وجيمس ويلستروب من بريطانيا، ومحمد الشوربجي ورامي عشور من مصر، إضافة إلى مروان الشوربجي، الشقيق الأصغر لـ محمد الشوربجي، وسايمون روزنر من ألمانيا.

في المقابل تضم قائمة السيدات: المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى وبطلة العالم، وثلاث مصنفات أوائل سابقاً هن: البريطانية لورا ماسارو، حاملة اللقب، والماليزية نيكو ديفيد، بطلة العالم ثماني مرات، ونوران جوهر من مصر، وسارا جين بيري وأليسون وترز من إنجلترا، إضافة إلى الفرنسية كامي سيرم.