«سكاي دايف» يحلق بلقب الطائرة

الشارقة (وام)

توج فريق سيدات «سكاي دايف» دبي للكرة الطائرة بلقب فعاليات النسخة التاسعة للملتقى الرمضاني الرياضي للسيدات الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بعد فوزه على فريق الشارقة الرياضي 3 - صفر بحضور إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة للشباب والرياضة والشيخة شمسة بنت حشر بن مانع آل مكتوم رئيسة لجنة المرأة في اتحاد الكرة الطائرة والمشرفة على قطاع الكرة الطائرة في نادي الوصل والعقيد سيف محمد الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة وندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وأكدت الشيخة شمسة بنت حشر بن مانع آل مكتوم أن نجاح الملتقى هو بمثابة تحضير للاعبات منتخبنا الوطني لسيدات الكرة الطائرة لوجود عدد كبير من لاعبات المنتخب ضمن فريقي سيدات الوصل أو فريق الشارقة الرياضي وحضور عدد كبير من اللاعبات المحترفات في صفوف الفرق المشاركة في مسابقة الكرة الطائرة وهو أمر يوفر تجارب إعدادية جيدة ما كانت تتوفر للمنتخب واللاعبات إلا عبر معسكرات خارجية.

ووجه إبراهيم عبد الملك شكره وتقديره لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لتنظيمها مثل هذه الملتقيات الرياضية التي ترفع مستوى جاهزية لاعبات المنتخب.

من جانبه، قدم العقيد سيف محمد الزري الشامسي شكره وتقديره لقرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة؛ لرعايتها ودعمها للملتقى التاسع وحرصها على تطوير وريادة رياضة المرأة على مستوى إمارة الشارقة والدولة، ووصف الملتقى بالناجح وأن مخرجاته ستشكل قاعدة متميزة للمنتخبات الوطنية سواء في كرة الطائرة أو الرماية التي تحظى بدعم كبير من القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وضمن فعاليات مسابقة الرماية توج فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمركز الأول وفي فئة الفردي توجت الرامية سلوى سعيد من نادي سيدات الشارقة بالمركز الأول.