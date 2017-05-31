المرفأ بطل «صالات» مهرجان نادي الظفرة

مدينة زايد (الاتحاد)

توج فريق المرفأ بطلاً لمهرجان الظفرة الرمضاني الثاني للصالات بعد فوزه في النهائي على فريق مدينة زايد 2 - 1، وذلك خلال اللقاء الذي جرى أمس بصالة مجمع بينونة بمدينة زايد بمنطقة الظفرة، فيما حل فريق الظفرة تحت 18 سنة ثالثاً وجاء فريق غياثي رابعاً.

وكان فريق المرفأ قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على الظفرة تحت 18 سنة 2 - صفر فيما تأهل فريق مدينة زايد بعد تخطيه فريق غياثي بضربات الجزاء 3 - 1 بعد نهاية المباراة في زمنها الأصلي 1 - 1.

وحل فريق الظفرة تحت 18 سنة ثالثاً بعد فوزه على غياثي 3 - 1.

حضر التتويج سالم المزروعي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان ومرشد المرر عضو اللجنة المنظمة.

وأشاد سالم المزروعي بالمستوى المميز الذي ظهرت به الفرق المشاركة خاصة فريق الظفرة تحت 18 سنة، والذي تبني عليه شركة الظفرة للألعاب الرياضية آمالاً كبيرة في دعم صفوف الفريق الأول لكرة الصالات بالنادي، كما أن الفريق يتدرب حالياً للمشاركة في دوري الشباب الموسم القادم مشيداً بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها شركة الألعاب الرياضية في بناء الفريق بتخطيط وعمل منظم.

وأضاف: المهرجان سيواصل فعالياته خلال الأيام المقبلة بالجو جيتسو والمبارزة بنات والجودو وألعاب القوى والسباحة والكرة الطائرة وكرة القدم بمدن منطقة الظفرة، متمنياً أن يستمر بنفس الإثارة والتنظيم الجيد في جميع الأنشطة حتى يستفيد شباب منطقة الظفرة من هذا المهرجان مثلما خططت له اللجنة المنظمة.