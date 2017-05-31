المرفأ بطل «صالات» مهرجان نادي الظفرة

مدينة زايد (الاتحاد)
توج فريق المرفأ بطلاً لمهرجان الظفرة الرمضاني الثاني للصالات بعد فوزه في النهائي على فريق مدينة زايد 2 - 1، وذلك خلال اللقاء الذي جرى أمس بصالة مجمع بينونة بمدينة زايد بمنطقة الظفرة، فيما حل فريق الظفرة تحت 18 سنة ثالثاً وجاء فريق غياثي رابعاً.
وكان فريق المرفأ قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على الظفرة تحت 18 سنة 2 - صفر فيما تأهل فريق مدينة زايد بعد تخطيه فريق غياثي بضربات الجزاء 3 - 1 بعد نهاية المباراة في زمنها الأصلي 1 - 1.
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حضر التتويج سالم المزروعي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان ومرشد المرر عضو اللجنة المنظمة.
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وأضاف: المهرجان سيواصل فعالياته خلال الأيام المقبلة بالجو جيتسو والمبارزة بنات والجودو وألعاب القوى والسباحة والكرة الطائرة وكرة القدم بمدن منطقة الظفرة، متمنياً أن يستمر بنفس الإثارة والتنظيم الجيد في جميع الأنشطة حتى يستفيد شباب منطقة الظفرة من هذا المهرجان مثلما خططت له اللجنة المنظمة.