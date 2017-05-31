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برعاية سعيد بن طحنون

4 مباريات تدشن بطولة العين الرمضانية الليلة
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تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017

العين (الاتحاد)

برعاية وبحضور معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، يشهد ملعب استاد طحنون بن محمد بالقطارة في العاشرة مساء اليوم انطلاقة مسابقات بطولة العين الرمضانية في نسختها الثانية، وتنطلق المباريات على استاد طحنون بن محمد بالقطارة الذي سيشهد إقامة 4 لقاءات تجمع بين فريقي استراتا للتصنيع والجالية المصرية، ثم الحزم والاتحاد من المجموعة الأولى التي ستقام في العاشرة و45 دقيقة.

وعلى صعيد المجموعة الثانية، يلتقي الليلة فريقا Fearless Foot وشباب الدار في العاشرة، ثم الجمعية الأردنية ومزيد، وتقام في العاشرة و45 دقيقة.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للبطولة قد أجرت يوم الأحد الماضي قرعة بطولتي كرة القدم رجال والكرة الطائرة سيدات، وتضم كرة القدم 24 فريقاً تم توزيعها إلى ست مجموعات، حيث ضمت الأولى فرق ستراتا للتصنيع، الحزم، الاتحاد والجالية المصري، وضمت الثانية Fearless Foot والجمعية الأردنية ومزيد وشباب الدار، وتتكون الثالثة من فرق المدفعجية السوداني وأبوظبي للإعلام ونعمة ودريم تيم.

وأوقعت القرعة فرق Mega Talants، بلاتينيوم، المقام وصقور مدريد في المجموعة الرابعة، أما المجموعة الخامسة، فقد ضمت الجالية المغربية، فندق سيتي سيزون، الشباب وهيلي بينما جمعت المجموعة السادسة فرق الاتحاد الرياضي للجامعات Two 2 Four ورويال بلو وأبوسلطان.

وكانت اللجنة المنظمة العليا قد أجرت في اليوم نفسه قرعة بطولة الكرة الطائرة للسيدات التي تقام مبارياتها على الصالة المغلقة باستاد خليفة بنادي العين، وتبدأ المباريات يومياً العاشرة مساءً، وتشارك في هذه البطولة سبعة فرق. تم تقسيمها إلى مجموعتين. حيث ضمت الأولى ثلاثة فرق. هي سكاي دايف، اسبيريا وشيفورليتبينما. بينما جمعت المجموعة الثانية الوصل، نادي فتيات الشارقة، الحماس واونلي فريش دبس. ... المزيد
     
 

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