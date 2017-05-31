«العـروس»..ملامح تراثية تنبض بالأنوثة والدلال

أزهار البياتي (الشارقة)
باقة مترفة جديدة استعرضتها مصممة الأزياء المواطنة فريال البستكي، مقدمة بمناسبة موسمي رمضان والعيد، نماذج مترفة من الفساتين شرقية الطابع تتسم بخطوط وقصّات معاصرة تحمل عنوان «العروس»، مع ملامح مستلهمة من التراث المحلي.
واختارت البستكي تشكيلة منتقاة من الأثواب العربية التي تعكس نفحات مفعمة بعناصر الفرح والبهجة تؤكد هويتها الشرقية، ولكنها تتميّز بالوقت نفسه بنمط سلس وعصري، حيث زخرفت خاماتها بخيوط معدنية من «زري» الذهب والفضة، بالإضافة إلى خيوط الحرير الملون، المطعمّة بأحجار ملّونة من الفيروز والمرجان.
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إلى ذلك، تقول «مجموعتي تشكيلة خاصة أهديها لكل الشابات المقبلات على الزواج، لأحتفل معهن في ليلة الحناء، بحيث يتألقن بهذه المناسبة السعيدة وهن متشحات بأزياء مختارة تزهو بعناصر الفرح، فتتحول العروس إلى أميرة شرقية قادمة من وحي القصص، ومدللة بنعومة الحرير».
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والمتابع لمشوار البستكي في التصميم يلاحظ أن مجموعاتها غنية بالأفكار التي تحمل بصمة تعبّر عن الطراز الخليجي، وتعكس مفردات مستنبطة من التراث، وكأنها بوتقة متجانسة لنواحي القصّات، وجودة الخامات، ونمط التطريز، حاملة روحا منسجمة تدلل على نضوجها الفني في عالم الموضة.