«العـروس»..ملامح تراثية تنبض بالأنوثة والدلال

أزهار البياتي (الشارقة)

باقة مترفة جديدة استعرضتها مصممة الأزياء المواطنة فريال البستكي، مقدمة بمناسبة موسمي رمضان والعيد، نماذج مترفة من الفساتين شرقية الطابع تتسم بخطوط وقصّات معاصرة تحمل عنوان «العروس»، مع ملامح مستلهمة من التراث المحلي.

واختارت البستكي تشكيلة منتقاة من الأثواب العربية التي تعكس نفحات مفعمة بعناصر الفرح والبهجة تؤكد هويتها الشرقية، ولكنها تتميّز بالوقت نفسه بنمط سلس وعصري، حيث زخرفت خاماتها بخيوط معدنية من «زري» الذهب والفضة، بالإضافة إلى خيوط الحرير الملون، المطعمّة بأحجار ملّونة من الفيروز والمرجان.

وفي هذا الموسم وتحت مسمى «العروس» رسمت المصممة إيقونات من أثواب ليالي الحنة والأفراح، تشي بطاقات كامنة من الحيوية والجمال، ومفصّلة وفق قصّات وخطوط في منتهى الأنوثة، بحيث اعتمدت لها خامات وأقمشة وثيرة ذات ثقل وقوام تتسم بملمس ناعم، وتعكس الضوء بأطياف من البريق واللمعان، واستعانت بأجزاء منها بفنون الزخارف الشرقية والنقوش العربية القديمة، آخذة ملامح من التراث القديم للملابس النسائية في دول الخليج العربي، لتعيد صياغتها حسب رؤاها وذوقها، وتنفذها بقصّات انسيابية ناعمة وخطوط مريحة، مؤطرا أطرافها بحواشي مزخرفة ومشغولة بتطريز الخيوط المعدنية والأحجار.

إلى ذلك، تقول «مجموعتي تشكيلة خاصة أهديها لكل الشابات المقبلات على الزواج، لأحتفل معهن في ليلة الحناء، بحيث يتألقن بهذه المناسبة السعيدة وهن متشحات بأزياء مختارة تزهو بعناصر الفرح، فتتحول العروس إلى أميرة شرقية قادمة من وحي القصص، ومدللة بنعومة الحرير».

وحول التصاميم التي طرحتها لمواسم رمضان والأعياد، تقول «من خلال رسمي لأثواب وقفاطين عربية وشرقية، أحاول التعبير عن مظاهر الغبطة والفرح، معتمدة أفكارا إبداعية مفعمة بالطاقة ونبض الحياة، من تلك التي تضفي هالة من الثقة والإحساس بالجمال على من ترتديها، بحيث ترنو بأطياف لونية زاهية ومبهجة، وتتزيّن بمطرزات وزخارف أصيلة استلهمها من كنوز التراث، لتصبح قطعا فنية مترفة جديرة بالاقتناء».

والمتابع لمشوار البستكي في التصميم يلاحظ أن مجموعاتها غنية بالأفكار التي تحمل بصمة تعبّر عن الطراز الخليجي، وتعكس مفردات مستنبطة من التراث، وكأنها بوتقة متجانسة لنواحي القصّات، وجودة الخامات، ونمط التطريز، حاملة روحا منسجمة تدلل على نضوجها الفني في عالم الموضة.