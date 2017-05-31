4 اعتقـادات خــاطئـــة عن الصوم

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

درست ريهام شمس الدين، اختصاصية تغذية علاجية ومديرة «رايت بايت»، المتخصص بتقديم استشارات التغذية والوجبات الصحية، اعتقادات سائدة مرتبطة بالصوم للفصل بين الحقائق الصحيحة والخاطئة، ومساعدة الأشخاص في معرفة كيف يمكنهم الحفاظ على صحتهم خلال رمضان الكريم، وفق أساس علمي، لأنها قد تكون مجرد استنتاجات خاطئة، وأوردت أربع اعتقادات يجب تصحيها للاستفادة من فضائل الصوم والحفاظ على الجسم بكامل طاقته:

1 ) الصوم يساعد في فقدان الوزن

لا يهدف الصوم في الأساس إلى فقدان الوزن، فوجبة الإفطار بشكل عام تعزز عملية الأيض وتساعد في حرق الدهون على نحو أسرع، فعندما يبدأ الصوم يقل استهلاك السعرات الحرارية، وعندما يبدأ الجسم في إدراك أن السعرات التي يحصل عليها أقل من احتياجاته، تتباطأ عملية الأيض للحفاظ على الطاقة والنشاط، ويساعد ذلك في تنشيط آلية الوقاية الطبيعية للجسم لمقاومة شعوره بالجوع، حيث يقل معدل حرق السعرات الحرارية ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

2 ) تناول وجبات ثقيلة أثناء السحور يساعد في تحمل الصوم