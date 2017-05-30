كيف «يأكل» مخك نفسه بسبب الأرق؟!

أبوظبي (الاتحاد نت)

ليست ثمة مبالغة في العنوان الذي يعلو هذه السطور، بل هو شرح شبه حرفي للنتائج التي خلص إليها باحثون إيطاليون أجروا دراسةً حول الآثار الناجمة عن افتقار المرء إلى النوم لفتراتٍ طويلة.

الدراسة أُجريت في جامعة ماركيه الإيطالية للفنون التطبيقية، وأشارت نتائجها إلى أن بقاءك مستيقظاً لفترة ليست بالقصيرة، يمكن أن يدفع مخك إلى تدمير خلاياه وتشابكاته العصبية وهضمها كذلك.

ويقول العلماء إن هذه العملية تجري عادةً خلال النوم، وتستهدف التخلص من التشابكات العصبية الزائدة، بغية إزالة ما ينجم عن النشاط العصبي للمخ من «فضلات»، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى الحفاظ على الخلايا الدماغية في حالة جيدة.

لكن الباحثين يشيرون إلى أن الحرمان من النوم بشكلٍ مزمن يزيد نشاط الخلايا المسؤولة عن «التهام الفضلات» هذه على نحوٍ مفرط، إلى حدٍ يجعلها تشكل خطراً على المخ.