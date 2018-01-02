المعارضة السورية تقتل 20 عنصراً حكومياً وغارات النظام تحصد 16 مدنياً

عواصم (وكالات)

أعلنت المعارضة السورية أمس،عن مقتل أكثر من 20 عنصراً من قوات النظام السوري بمدينة حرستا شمال شرق العاصمة دمشق، فيما قتلت طائرات النظام الحربية 4 مدنيين بغارات شنتها على مدينة عربين. كما قتل 12 مدنياً بينهم 4 أطفال في غارات استهدفت بلدة لا يزال يسيطر عليها تنظيم «داعش» في محافظة دير الزور في شرق سوريا.

وقال قائد عسكري في غرفة عمليات تتبع المعارضة السورية أمس، إن «غالبية القتلى من قوات الحرس الجمهوري التي تتخذ من إدارة المركبات مقرا، لها لاستهداف بلدات الغوطة الشرقية بالمدفعية والصواريخ». وأشار إلى أن قوات الحرس الجمهوري المدعومة بمقاتلين من درع القلمون وعناصر من «حزب الله» اللبناني، تعمل على فك حصار أكثر من 300 عنصر محاصرين بعد السيطرة على مستشفى البشر وحي العجمي بمدينة حرستا.

وأكد أن «الطائرات الحربية السورية منذ صباح أمس، شنت أكثر من 23 غارة على مدينة حرستا، بينها غارات بقنابل عنقودية، إضافة إلى 7 صواريخ أرض-أرض من نوع فيل تمهيدا لتقدم القوات الحكومية التي تخسر مزيدا من القتلى والجرحى».

من جانبه، قال مصدر إعلامي مقرب من قوات النظام إن طائرات «الميج» التابعة للجيش السوري أطلقت صواريخ على مقرات للمسلحين في مدينة حرستا شمال شرق دمشق، كما استهدفت بسلاح المدفعية والصواريخ القصيرة المدى مقراتهم، وترافق ذلك مع اشتباكات عنيفة جدا تخوضها وحدات من الجيش على ذات المحور. وأقر بـ»سقوط قتلى وجرحى من الجيش السوري، بينهم ضباط برتب عليا في معركة حرستا، ووجود مجموعات من الجيش محاصرة داخل مباني إدارة المركبات في مدينة حرستا».