محمد بن راشد يعتمد مشاريع بـ26.417 مليار درهم في الكهرباء والطاقة المستدامة

دبي (وام)

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من المشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة المستدامة، والتي ستنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة إجمالية 26.417 مليار درهم خلال العام 2018، وتتضمن ميزانية الهيئة كذلك استثمارات في مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية والتقنيات المتقدمة والمشاريع المبتكرة، لجعل دبي مدينة ذكية ومستدامة ومبتكرة، وتعزيز مكانتها كنموذج عالمي للاقتصاد الأخضر.

ووجّه سموه بزيادة مستوى الاهتمام بأبحاث الطاقة النظيفة والمتجددة، وتشجيع الأفكار المبتكرة وتحفيز الطاقات الشابة على المشاركة في بناء أسس المستقبل، والتوسع في تطبيق الحلول الذكية التي تكفل تعزيز قدراتنا، وتواكب أهداف التنمية.

وأكد سموه الاستمرار في توفير مقومات النجاح كافة للقطاعات التنموية على تنوعها، ومن بينها قطاع الطاقة الذي يمثل قاطرة التطور في المجتمعات المتحضرة، وبما تحمله مشاريع البنية الأساسية لهذا القطاع من أهمية خاصة لكونها تدعم قدرات القطاعات الأخرى كافة، وتعينها على تحقيق المأمول منها من مستويات أداء متقدمة تعين على الوصول إلى أرقى مراتب التميز، وصولاً إلى مراكز الصدارة العالمية في شتى المجالات.

ونظراً للدور الحيوي لمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من إجمالي إنتاج الطاقة من الطاقة النظيفة في دبي بحلول عام 2050، فقد أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أفضل عرض مقدم لمشروع الطاقة الشمسية، وفق نظام المنتج المستقل بطاقة إنتاجية تصل إلى 700 ميجاوات وبتكلفة 14.2 مليار درهم.

وتتماشى رؤية الهيئة مع الاستراتيجيات على المستويين الاتحادي والمحلي على النحو المنصوص عليه في رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية ومئوية الإمارات 2071 وخطة دبي 2021، وأهداف دبي الذكية.

وخصصت ميزانية عام 2018 استثمارات في الابتكار والبحث والتطوير والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء والشبكة الذكية وكفاءة الطاقة وبرامج إدارة الطلب على الطاقة، وغيرها من المشاريع.وثمن سعيد محمد الطاير، المدير التنفيذي الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الاهتمام المستمر والتشجيع المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقال «ندرك مدى المسؤولية الكبيرة التي حملتها إيانا القيادة الرشيدة ولدينا استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة، وقد ترجمناها إلى استراتيجيات عملية، حيث تدعم الميزانية الجديدة رؤية القيادة الرشيدة نحو توفير خدمات ممتازة للمواطنين والمقيمين، ضمن مدينة ذكية ومترابطة بشكل جيد، والتي تعتبر نموذجاً عالمياً لتطوير الطاقة النظيفة، والابتكار والإبداع وتعزيز الاستدامة.