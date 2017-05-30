ترامب يدين مقتل أميركيين تدخلا لمساعدة مسلمتين في أوريجون

واشنطن (د ب أ)

أدان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الهجوم القاتل بالسكين على رجلين أميركيين تدخلا لمساعدة مسلمتين في ولاية أوريجون قائلا عبر حسابه على موقع تويتر إن هذه الأفعال غير مقبولة. وأضاف «لقد هبت الضحيتان ضد الكراهية والتعصب، دعواتنا لهما». وكان شاب أميركي (35 عاما) قد أهان مسلمتين في أحد القطارات ثم طعن رجلين تدخلا لتهدئته ومنعه من سب المسلمتين.

وذكرت الشرطة توجيه اتهام إلى رجل في مدينة بورتلاند بالقتل. وقال شهود عيان للشرطة إن جيرمي جوزيف كريستيان «كان يصرخ بالكثير من الاشياء المختلفة يمكن وصفها بأنها تحض على الكراهية تجاه مجموعة متنوعة من العرقيات والديانات» في محطة قطار هوليوود بعد ظهر يوم الجمعة.

وعندما حاول الركاب التدخل، هاجم الرجل ثلاثة منهم بسكين، ما أسفر عن مقتل ريكي جون بيست(53 عاما) وتاليسين ميردين نامكاي ميشي (23 عاما) وأصيب الثالث بجروح خطيرة. وغادرت الفتاتان الشقيقتان اللتان كانت احداهما، وفقا لشهود عيان، ترتدي الحجاب، مكان الحادث يوم الجمعة قبل وصول الشرطة ولكن تم تحديد هويتهما فيما بعد.

وقالت الشرطة إنها ستدرس خلفية كريستيان للعثور على أي دليل على أيديولوجية متطرفة، مشيرة إلى انه ليس لديه سجل إجرامي أو اضطرابات عقلية.

وردا على هذا الحادث، أصدر نهاد عوض، المدير التنفيذي في مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، بيانا يدعو فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التحدث شخصيا ضد «ارتفاع موجة الخوف من الإسلام وغيرها من أشكال التعصب والعنصرية في أمتنا».