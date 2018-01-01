صادرات قياسية للعراق من حقول الجنوب النفطية

بغداد (رويترز)

قال مسؤولان بقطاع النفط أمس، إن صادرات العراق من النفط الخام من موانئ البصرة الجنوبية ارتفعت لمستوى قياسي عند 3,535 مليون برميل يوميا في ديسمبر من 3,5 مليون برميل في الشهر السابق.

وترتفع صادرات الجنوب مع سعي العراق لتعويض توقف الشحنات من حقول كركوك بالشمال في منتصف أكتوبر، بعدما استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من القوات الكردية. ويجري تصدير معظم الخام العراقي عبر موانئ الجنوب.

ويتجاوز رقم ديسمبر للصادرات من الجنوب ،المستوى القياسي السابق الذي بلغ 3,51 مليون برميل يوميا في الشهر ذاته من عام 2016، وهو الشهر السابق لدخول اتفاق لخفض الإنتاج قادته منظمة أوبك حيز التنفيذ في الأول من يناير 2017. وقال مسؤول في القطاع إن زيادة الإنتاج من الحقول النفطية الصغيرة التي تطورها شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة ساهم في دفع صادرات ديسمبر كانون الأول للصعود. لكن الزيادة في الشهر الماضي لم تعوض تماما توقف شحنات الشمال.

وقال مسؤول آخر يعمل لدى شركة نفط البصرة «تتمثل خطتنا في مواصلة زيادة الصادرات من الحقول الجنوبية لتعويض فقدان شحنات كركوك».