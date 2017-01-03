القبيسي: نتدرب في مسابح المدارس.. ويتوقف النشاط في الصيف!!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

بدأت سباحة نادي الوحدة مرحلة جديدة بتعيين صالح القبيسي مدرباً عاماً، وهو أول مدرب مواطن في تاريخ اللعبة بالنادي الذي يمتد لعقود، وكشف القبيسي أن الطموح الأكبر الذي سيعمل من أجل تحقيقه هو صناعة سباح أولمبي يتم استدعاؤه للمشاركة في الأولمبياد بناء على رقمه الشخصي، مشيراً إلى أن هذا مشروع كبير، ويحتاج إلى فترة طويلة ولدينا العديد من المواهب دون 12 سنة سنعمل معهم بجدية كبيرة، ونركز عليهم حتى تسجل سباحة الإمارات حضوراً في أولمبياد 2024.

وقال: أعتقد أن 7 سنوات ستكون كافية لتحقيق هذا الهدف الذي يعتمد، بجانب عمل النادي من ناحية إدارية وفنية وتوفير أفضل الأجواء والفرص للتدريب والتطور، على السباح نفسه في أمور كثيرة مثل الحرص على التمارين والتغذية والانضباط الكبير.

وأضاف: هناك عدد من العناصر القادرة على بلوغنا هذا الهدف، لكنها تحتاج إلى عمل كبير وهذه هي خطتنا طويلة الأمد، أما على مستوى المستقبل القريب، فإننا نركز هذه الأيام على الاستعداد لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمجرى القصير نهاية يناير الحالي، والتي تقام في دبي، وتوالي فرق النادي تدريباتها اليومية بمسبح مدرسة زايد الثاني للاستعداد الجيد لهذه البطولة، حيث نتدرب لفترة واحدة بتمارين التقوية ثم السباحة.

وأوضح: «التركز في الفترة المقبلة سيكون منصباً على الكيف وليس الكم، حيث العمل يتجه صوب اختيار السباحين الناشئين أصحاب الإمكانيات والقدرات التي تمكنهم من التطور وتحقيق البطولات مستقبلاً، لأن الهدف هو صناعة جيل جديد من السباحين ينجح في تحقيق المكتسبات التي حققها النادي عبر تاريخه، والتطور أكثر لهذه الرياضة حتى يكون حضورها قوياً دولياً أيضاً».