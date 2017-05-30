الغارات تتواصل على مواقع «القاعدة» في درنة والجفرة

طرابلس (وكالات)

أعلن الجيش الليبي تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع سلاح الجو المصري لاستهداف مواقع تنظيم «القاعدة» في ليبيا، في حين جددت الطائرات المصرية والليبية استهداف مواقع المتشددين في منطقة الجفرة ومدينة درنة، في حين أعلن حلف شمال الأطلسي «ناتو» تواصله مع ليبيا لمتابعة مسألة دعمها في بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية.

وأعلن الجيش الوطني الليبي أمس، أنه يقوم بعميات مشتركة مع سلاح الجو المصري لاستهداف مواقع تنظيم «القاعدة» في ليبيا. وأضاف تصريح رسمي صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن «سلاحي الجو الليبي والمصري يقومان بتلك العمليات بإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في غرفة عمليات مشتركة».

وشنت المقاتلات المصرية أمس، عدة غارات على مواقع «مجلس شورى مجاهدي درنة» التابع لتنظيم «القاعدة»، على المدخل الغربي للمدينة والعمارات الكورية وطريق شط البحر وعدة مواقع أخرى داخل المدينة. وقال شهود عيان من المدينة، إن دوي الانفجارات يسمع في جميع أنحاء المدينة، حيث قال أحد سكان المدينة إنهم يسمعون أصوات طائرات الاستطلاع على مدار اليوم ليلاً ونهاراً.

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الضربات الجوية مشتركة بين الجيش الوطني الليبي والجيش المصري ، في حين أكدت مصادر محلية متطابقة من مدينة درنة أمس، أن طائرات حربية غير ليبية شنت غارات جوية مكثفة على المدينة بعد منتصف ليل الأحد. وقالت المصادر، لموقع «بوابة الوسط» الإخباري الليبي، إن المقاتلات الحربية استهدفت موقعًا في المدخل الغربي للمدينة، وتجمعًا في منطقة الظهر الحمر جنوب المدينة، وحلقت بشكل مكثف فوق سماء المدينة. وأوضحت المصادر ذاتها أن عددًا من سُكان حي الزنتان غادروا منازلهم بعد التحليق المكثف للمقاتلات الحربية، مؤكدين أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها شن غارات جوية بطيران حربي لا يتبع سلاح الجو الليبي خلال أيام. وفي ذات السياق، قالت المصادر إن الغارات الجوية السابقة شنتها مقاتلات حربية مصرية وليبية في عملية مشتركة استهدفت مواقع في ضواحي المدينة.