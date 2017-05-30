واشنطن والميليشيات الإيرانية وجهاً لوجه

بغداد (وكالات)

أعلنت قيادة «الحشد الشعبي» في العراق أمس، وصول مليشياتها إلى الحدود العراقية السورية، وطردها تنظيم «داعش» من القرى الحدودية، في تحرك من المحتمل أن يكون قد أعاد فتح طريق إمداد لإرسال الأسلحة الإيرانية إلى الرئيس بشار الأسد، مع تجديد التحالف الدولي تحذيراته لمليشيات إيرانية وعراقية واصلت تقدمها في «المنطقة الآمنة» داخل الأراضي السورية في اتجاه معبر التنف بهدف الالتحام مع «الحشد الشعبي» في معبر الوليد المواجه.

ويأتي ذلك في وقت واصلت القوات العراقية التقدم من عدة محاور في اتجاه المدينة القديمة في الجانب الغربي من الموصل، في إطار عملية لاستعادة كامل المدينة من سيطرة «داعش»، الذي فجر سيارة مفخخة في المدينة القديمة في المدينة قُتل فيها شرطي، في حين أسفرت أعمال العنف في محافظة ديالى عن مقتل 8 أشخاص، بينهم عناصر من «داعش».

وقال بيان لـ«الحشد الشعبي» إن مليشياته طردت «داعش» من مجموعة من القرى على الحدود السورية أمس.

وتتصل المناطق العراقية التي سيطر عليها «الحشد الشعبي» بأراض خاضعة لسيطرة جماعات كردية سورية مدعومة من الولايات المتحدة على الجانب السوري من الحدود، وهو ما قد يساعد في ربط المنطقتين. وأضاف البيان أن هذه المليشيات تمركزت في قرية «أم جريص» الواقعة على الحدود.