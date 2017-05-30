الإمارات تعزز قدرات الأمن في عدن وسقطرى

عدن، سقطرى (الاتحاد)

تسلمت إدارة الأمن في عدن مساعدات جديدة مقدمة من الإمارات لتعزيز دور عمل شرطة السير في تأمين الأمن والسلامة للمركبات والمواطنين في الطرقات. وتضمنت المساعدات التي تسلمها نائب مدير أمن عدن العميد أبوبكر جبر كميات من الإشارات الضوئية التي يستخدمها رجل المرور في تنظيم حركة سير المركبات والمشاة. وأشاد جبر بهذه المساعدات التي ستسهم إلى حد كبير في عمل المرور خصوصا في ليالي شهر رمضان المبارك التي تشهد ازدحاما كبيرا في حركة السير، مضيفا أن دعم الإمارات ووقوفها إلى جانب جهاز الأمن منذ تحرير المدينة وحتى اليوم أسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والاستقرار وإعادة النهوض بهذا الجهاز بشكل متكامل.

وتبنت الإمارات تقديم مساعدات عاجلة لجهاز الأمن في عدن شملت ترميم وصيانة عدد من مراكز الشرطة والدفاع المدني ومبان أمنية أخرى وتقديم معدات وآليات شرطة متنوعة شملت سيارات شرطة ودراجات نارية لشرطة المرور وعربات إطفاء حديثة وغيرها من التجهيزات الأمنية الأخرى.

وفي الإطار نفسه، تسلمت السلطات في محافظة أرخبيل سقطرى مساعدات جديدة لجهاز الأمن مقدمة من الإمارات ضمن الجهود الرامية للارتقاء بمستوى الأمن وتعزيز الاستقرار والسكينة العامة. وزودت الإمارات قوات الأمن الخاصة بـ 4 أطقم عسكرية مجهزة بكل معدات الأمن الداخلي من أجل النهوض بالجهاز الأمني في حماية المحافظة وترسيخ الأمن والاستقرار.

وعبرت قيادة المحافظة عن شكرها وتقديرها العالي للإمارات لما تقوم به من دعم سخي للقوات المسلحة والأمن في اليمن بشكل عام وسقطرى على وجه خاص، مشيرة إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن حزمة مشاريع تنموية وخدمية دشنها الأشقاء لتقديم العون والمساعدة لأهالي المحافظة وتطبيع الأوضاع في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلد.

وأشاد محافظ سقطرى العميد سالم عبدالله السقطري بالدعم السخي واللامحدود الذي تقدمه الإمارات لقطاعي الأمن والجيش اللذين يعتبران من أهم القطاعات الحيوية لحماية وتأمين المحافظة، مشيراً إلى أن المساعدات المتواصلة تسهم بشكل كبير في تعزيز الخطوات الأمنية والحفاظ على السكينة العامة التي تتميز بها سقطرى عن سائر المحافظات.

وأضاف أن الإمارات أطلقت جملة من المشاريع التنموية في قطاعات خدمية مختلفة إسهاماً منها في إعادة تطبيع الأوضاع وإسناد جهود السلطة المحلية في تحسين الخدمات وإعادة الأمل والحياة للمحافظة.