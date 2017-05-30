10 فئات في بطولة حمدان بن زايد للرماية

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

انطلقت مساء أمس الأول بطولة الشيخ حمدان بن زايد للرماية في مدينة زايد والتي ينظمها نادي الظفرة للرماية ويشارك فيها 500 متسابق من الجنسين وتتضمن 10 فئات مختلفة هي البندقية السكتون، ومسدس 9 ملم للرجال، ومسدس 9 ملم للسيدات، وبندقية سكتون للسيدات، وبندقية سكتون للناشئين إناث بجانب فئة المسدس الهوائي رجال، وبندقية هوائي ناشئين ذكور، وبندقية سكتون ناشئين ذكور، وبندقية هوائي رجال، وفئة الشوزن الرياضي.

وتستمر البطولة حتى 14 يونيو المقبل على أن تبدأ تصفيات مرحلة ما قبل النهائيات 3 يونيو وتستمر لمدة 5 أيام يعقبها استراحة لمدة يوم واحد لتبدأ بعدها النهائيات 9 يونيو لمدة 5 أيام أيضاً قبل أن يتم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز في الحفل الختامي 14 يونيو.

وأوضح مبارك حمد الجنيبي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية أن البطولة هي الأولى للرماية في منطقة الظفرة وقد شهدت إقبالًا كبيراً من عشاق هذه الرياضة الممتعة سواء من الهواة أو المحترفين في مختلف الفئات.

وأضاف: اللجنة المنظمة للبطولة حرصت على أن تشتمل البطولة كل الفئات العمرية وكذلك السيدات والرجال حتى يستفيد الجميع، ويتوقع أن تشهد منافسة قوية من المتسابقين حيث تم الاستعانة بحكام محترفين كما تم تحديد اللوائح والشروط الخاصة بالمشاركة في المسابقات التي تضم مسابقات المسدس 9 ملم والسكتون والشوزن الرياضي والبندقية والمسدس الهوائي.