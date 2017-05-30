  • الثلاثاء 04 رمضان 1438هـ - 30 مايو 2017م

افتتاح كأس منصور بن زايد لكرة القدم

«طيران الاتحاد» يكسب «المكتب التنفيذي» برباعية
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تاريخ النشر: الثلاثاء 30 مايو 2017

أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة شهد معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، مساء أمس الأول، افتتاح منافسات النسخة السادسة من كأس منصور بن زايد لكرة القدم في ملعب «القبة» في فندق «قصر الإمارات».

حضر الافتتاح راشد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، رئيس اللجنة الرياضية، وسلطان الحميري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة، وسعيد عبدالله بن بدوة الدرمكي، المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام، وعدد من موظفي الوزارة وموظفي الجهات التابعة.

وجاء افتتاح النسخة السادسة مبسطاً وبدأ بعزف النشيد الوطني، وقام معالي أحمد الحميري برفقة الحضور بالكشف عن شعار البطولة الذي حمل صورة لراعي البطولة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ثم صافح معاليه اللاعبين والتقط الصور الجماعية مع لاعبي الفريقين المتنافسين في المباراة الافتتاحية.

وحلق فريق «طيران الاتحاد» بالفوز في مباراة الافتتاح على حساب المكتب التنفيذي 4 ـ 1، بعد مباراة قوية، فيما حسم فريق خدمات المزارعين المباراة الثانية لصالحه على حساب إدارة شؤون المواطنين 3 ـ 2.

وجاءت مباراة الافتتاح التي كان طرفاها «الاتحاد للطيران» والمكتب التنفيذي قوية للغاية، وشهدت ندية كبيرة من جانب الفريقين، إذ تقدم الاتحاد للطيران بهدف السبق في الدقيقة الأولى عن طريق هشام بوعشرة، مؤكداً نيته الكبيرة في الخروج بالنقاط الثلاث، ولكن المنافس دخل أجواء اللقاء سريعاً وتمكن من تعديل النتيجة عن طريق المتألق نوفل، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق. ... المزيد
     
 

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