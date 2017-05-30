فاطمة بنت هزاع: المشاركة النسائية في «أولمبياد الضباط» مهمة ومميزة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، أن بطولة نادي الضباط الرياضية الرمضانية المفتوحة السنوية، أصبحت من الأحداث الرياضية الكبيرة التي ينتظرها الرياضيون وأبناء المجتمع، لما تمثله من علامة بارزة في أجندة شهر رمضان المبارك، مشيدة باستمرار الحدث لمدة 21 عاماً ودوره الكبير في دعم الرياضيين، وتعزيز التفاعل الرياضي النسائي في جميع الألعاب والمسابقات المعتمدة في كل عام.

وتقدمت بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأشادت بالجهود المخلصة لمجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وثمنت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، للأولمبياد الرمضاني، الذي يواصل نجاحاته السنوية حتى وصل إلى النسخة 21 في مشوار البطولة المميز، مما كان له الأثر الكبير والإيجابي على صعيد رياضة الإمارات بشكل عام، والرياضة النسائية على وجه الخصوص، لما توفره من احتكاك وخبرة لوجود عدد من نجوم العالم في الألعاب المختلفة في البطولة، لاسيما أن المونديال الرمضاني أصبح قبلة الرياضيين العرب والأجانب من مختلف دول العالم.

وأشارت إلى حرص المرأة الإماراتية على المشاركة الدائمة في البطولة تحت مظلة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وانطلاقاً من دعم سموها المتواصل لشريحة الرياضة النسائية.