أنبوب «نيجيريا- المغرب» للغاز يغير وجه القارة السمراء

حسام عبدالنبي (الرباط)

ربما لم يثر مشروع عالمي قدراً من الاهتمام بقدر ما أثار مشروع مد أنبوب نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب، فما أن أعلن عن توقيع اتفاقية في هذا الشأن وترأس العاهل المغربي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفل توقيع الاتفاقية، إلا وانفتح باب النقاش على مصراعيه بين الخبراء حول أهمية هذا المشروع الذي اعتبره الكثيرون مثالاً للمشاريع الاقتصادية المذهلة والتي تعم فوائدها جميع الأطراف وأولها القارة السمراء، إذ ينعكس بشكل مباشر على حياة أكثر من 300 مليون نسمة، بل يمتد تأثيره إلى تأسيس سوق إقليمي تنافسي للكهرباء.

وكانت المغرب ونيجيريا قد أعلنتا إطلاق مشروع لإنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز، يربط نيجيريا بمجموعة من بلدان غرب أفريقيا والمغرب، وذلك خلال زيارة العاهل المغربي محمد السادس لنيجيريا في الثالث من ديسمبر الماضي، ولقائه الرئيس النيجيري محمدو بخاري، بالقصر الرئاسي في أبوجا. وسيمتد خط الأنابيب المزمع إنشاؤه بطول 4 آلاف كيلومتر من دول بينين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.

ويرى الخبراء أن أولى الجهات استفادة من المشروع هي نيجيريا والتي على الرغم من أنها تعد من أغنى دول العالم بالمحروقات، لكن إنتاجها من الكهرباء قليل، ما يؤثر سلباً على تنافسية قطاعها الصناعي، موضحين أن مشروع أنبوب الغاز يمكن أن يساعد نيجيريا في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الذي تعاني منه بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وفضلا عن ذلك يمكنها من مواجهة تعرض مناطق حقول النفط والغاز إلى هجمات جماعات مسلحة.

ويرى الخبراء أن تخوف روسيا من مشروع نقل الغاز «نيجيريا- المغرب» يعد منطقياً، حيث إن امتداد خط أنبوب الغاز ليشمل دول الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يكسر احتكار روسيا لتجارة الغاز مع أوروبا من جهة ويخفض أسعار الغاز المورد لها من جهة أخرى بسبب توفر الغاز من أكثر من مصدر، لافتين إلى أنه على الصعيد المحلي فإن هذا المشروع سيعطي المغرب أهمية استراتيجية من حيث إنها ستكون المحطة الأخيرة لنقل الغاز إلى أوروبا، إلى جانب أن توفر الغاز الطبيعي للمغرب يعني توافر المادة الأولية التي تدخل في العديد من الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، خاصة تصنيع المخصبات الزراعية، التي تتميز المغرب فيها بتجربة رائدة عالميًا.