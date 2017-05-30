شراء «انتقائي» يدعم الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

تعرضت الأسهم المحلية لعمليات شراء انتقائية خلال جلسة تعاملات أمس، طالت عدداً من الأسهم التي وصلت أسعارها إلى مستويات مغرية للشراء في محاولة لاقتناص فرص الاستثمار الجيدة بالأسواق المالية المحلية، فيما ساهمت الأخبار الإيجابية التي تم الإعلان عنها أمس، من قبل عدد من الشركات وفي مقدمتها «دريك أند سكل» و«إعمار» في دعم المؤشرات العامة للسوق.

وبلغت قيمة تعاملات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة أمس، نحو 358 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمرو الأسواق على أكثر من 268 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3734 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة أمس على تراجع طفيف بلغت نسبه 0.08% ليغلق عند مستوى 4492 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 45.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 91 مليون درهم، من خلال تنفيذ 820 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 26 شركة مدرجة، ارتفع منها 8 أسهم، وتراجعت أسعار 11 سهماً، فيما ظلت أسعار 7 أسهم عند الإغلاق السابق.

أما سوق دبي المالي، فقد أنهى مؤشره العام تعاملات جلسة أمس، على ارتفاع بلغت نسبته 0.74% ليغلق عند مستوى 3318 نقطة، رابحاً 24 نقطة عن الإغلاق السابق، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 222 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 267 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2914 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 34 شركة مدرجة، ارتفع منها 24 سهماً، وتراجعت أسعار 9 أسهم، فيما ظل سعر سهم واحد دون تغيير.