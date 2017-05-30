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بتداولات بلغت 358 مليون درهم

شراء «انتقائي» يدعم الأسهم المحلية
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تاريخ النشر: الثلاثاء 30 مايو 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

تعرضت الأسهم المحلية لعمليات شراء انتقائية خلال جلسة تعاملات أمس، طالت عدداً من الأسهم التي وصلت أسعارها إلى مستويات مغرية للشراء في محاولة لاقتناص فرص الاستثمار الجيدة بالأسواق المالية المحلية، فيما ساهمت الأخبار الإيجابية التي تم الإعلان عنها أمس، من قبل عدد من الشركات وفي مقدمتها «دريك أند سكل» و«إعمار» في دعم المؤشرات العامة للسوق.

وبلغت قيمة تعاملات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة أمس، نحو 358 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمرو الأسواق على أكثر من 268 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3734 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة أمس على تراجع طفيف بلغت نسبه 0.08% ليغلق عند مستوى 4492 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 45.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 91 مليون درهم، من خلال تنفيذ 820 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 26 شركة مدرجة، ارتفع منها 8 أسهم، وتراجعت أسعار 11 سهماً، فيما ظلت أسعار 7 أسهم عند الإغلاق السابق.

أما سوق دبي المالي، فقد أنهى مؤشره العام تعاملات جلسة أمس، على ارتفاع بلغت نسبته 0.74% ليغلق عند مستوى 3318 نقطة، رابحاً 24 نقطة عن الإغلاق السابق، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 222 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 267 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2914 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 34 شركة مدرجة، ارتفع منها 24 سهماً، وتراجعت أسعار 9 أسهم، فيما ظل سعر سهم واحد دون تغيير.

وقال إياد البريقي مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن أسعار الأسهم المغرية للشراء جعلت المستثمرين يتجهون إلى الشراء الانتقائي على أسهم بعض الشركات مثل سهم «الاتحاد العقارية» مما زاد من قيمة السيولة بالمقارنة بأحجام التداولات خلال الجلسات الماضية، مؤكداً أن المستثمرين يحاولون اقتناص الفرص الاستثمارية من خلال القيام بعمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم. ... المزيد
     
 

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