«سكاي» تنهي 40% من «فايسروي دبي»

دبي (الاتحاد)

أكملت مجموعة سكاي العقارية 40% من بناء فندق ومساكن فايسروي دبي قرية جميرا، حيث وصلت إجمالي قيمة المشروع إلى 1.28 مليار درهم إماراتي (348.4 مليون دولار)، وسيتم تسليم المشروع كما هو مقرر في عام 2018. وقد أنجزت الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية في الشرق الأوسط، المقاول الرئيسي للمشروع، الأعمال الإنشائية للبرج وتقاطيع الجدران والأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة حتى الطابق الـ19، كما تم تجهيز شقق مجهزة بالكامل تتكون من غرفة وغرفتي نوم وغرفتين فندقيتين للعرض.

وقال نبيل عقيقي، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي للتطوير العقاري: «يمثّل استكمال 40% من مشروع فايسروي دبي قرية جميرا علامة فارقة وبالغة الأهمية بالنسبة لنا، ويوضح مدى التزامنا باستكمال هذا المشروع في الوقت المحدد، ورغم الحريق الذي اندلع خلال تشييد البرج في شهر أغسطس الفائت. لقد عاودنا العمل أسرع من المتوقع، وسنظل ملتزمين بالافتتاح المزمع في الربع الرابع من 2018 كما تعهدنا في البداية».

وقال ياو تاو، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية: «سنعمل على إنجاز وإكمال الأعمال الهيكلية على مدى السنة المقبلة بمعدل طابق واحد في كل الأسبوع، وذلك لضمان أننا على الطريق الصحيح لتسليم والترحيب بأصحاب المنازل والضيوف في الربع الرابع من عام 2018».

ويتكون برج فايسروي دبي قرية الجميرا من 247 غرفة وجناحاً فندقياً، إضافة إلى 221 شقة فندقية بغرفة نوم واحدة أو غرفتين، و33 شقة فندقية من 4 غرف نوم مع حمامات سباحة وجاكوزي خاصة.

ويتميز البرج المكون من 60 طابقاً بتصميم هندسي مميز يسمح لأشعة الشمس بالدخول إلى الشقق عبر مركز البرج وتصميم عمودي صديق للبيئة مع أكثر من نصف مليون قدم مربع من المساحات المزروعة، ما يساعد في الحفاظ على درجة حرارة معتدلة بشكل طبيعي، ويضم البرج أيضاً شرفات غنية بالنباتات الخضراء و271 مسبحاً تتوزع في أرجاء المبنى وحمامات الجاكوزي لإثراء أجوائه الطبيعية، علاوةً على أحواض الاستحمام العائمة والنوافذ الجدارية التي تعزز الإطلالات البانورامية الساحرة على مختلف أرجاء المدينة.

وكانت سكاي القابضة قد ابتكرت مفهوماً فريداً وحصلت على براءة اختراع لتصميم المشروع، وسجلته كعلامة تجارية في 186 بلداً، وتخطط حالياً لبناء هياكل مماثلة له ضمن مدن رئيسة أخرى حول العالم.