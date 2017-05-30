42 مليار درهم ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي في 4 أشهر

يوسف البستنجي(أبوظبي)

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي في الإمارات (البنوك بالإضافة للمصرف المركزي) بنسبة 16٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 307 مليارات درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 265 مليار درهم بنهاية ديسمبر 216، لتقفز 42 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.

وجاء الارتفاع في صافي الاحتياطيات الدولية نتيجة ارتفاع صافي احتياطيات المصرف المركزي بقيمة 5.5 مليار درهم لتبلغ 314.4 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 308.9 مليار درهم تقريبا بنهاية ديسمبر 2016، وخلال الفترة ذاتها سجل صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة تحسنا كبيرا، حيث تقلص حجم الانكشاف إلى 7 مليارات درهم بنهاية أبريل 2017 مقارنة مع 44 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.

وتظهر البيانات أن صافي احتياطيات البنوك العاملة بالدولة ارتفع بقيمة 18 مليار درهم خلال شهر أبريل 2017، في حين انخفض صافي احتياطيات المصرف المركزي الدولية بقيمة 6.7 مليار درهم في أبريل 2017.

وبلغ إجمالي احتياطيات المصرف المركزي الأجنبية 320 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي انخفاضا من 327.7 مليار درهم بنهاية مارس 2017، فيما بلغت القيمة الإجمالية للموجودات نحو 375 مليار درهم انخفاضا من 379.5 مليار درهم خلال قترة المقارنة ذاتها في شهر أبريل الماضي.

وتظهر البيانات أن البنوك الوطنية خفضت عدد فروعها بنحو 15 فرعا خلال الشهر الماضي، ليتراجع إجمالي عدد الفروع التابعة لها إلى 819 فرعا بنهاية أبريل 2017 مقارنة مع 834 فرعا في نهاية مارس الذي سبقه.

وخفضت البنوك الوطنية عدد مكاتب الدفع التابعة لها بنحو 9 مكاتب ليبلغ عددها الإجمالي 63 مكتبا بنهاية أبريل 2017 مقارنة مع 72 مكتبا بنهاية مارس 2017.

وفي ما يتعلق بالبنوك الأجنبية فقد بقي عددها مستقرا وفروعها ثابتة عند 85 فرعا ومكاتب الدفع التابعة لها مكتب احد، فيما زادت عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة لها بواقع وحدة واحدة جديدة ليرتفع عدد وحداتها لإلكترونية إلى 30 وحدة. ويعمل في الدولة 23 بنكا وطنيا و26 بنكا أجنبيا.