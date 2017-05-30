مطورون يقلصون مساحات الوحدات العقارية في دبي لتخفيض التكلفة

يوسف العربي (دبي)

اتجه مطورون عقاريون في دبي لتقليص مساحات الوحدات العقارية لتصبح أقل كلفة ما يسهل عملية بيعها بأسعار تنافسية مقارنة بالوحدات العقارية شاسعة المساحة، بحسب مطورين وخبراء عقاريين.

ووفق رصد أجرته «الاتحاد» قامت شركات عقارية كبرى بطرح وحدات استديو بمساحة تتراوح بين 350 و380 قدماً مربعة، مقارنة بمساحات تتراوح بين 470 و500 قدم مربعة قبل عامين، وقلصت هذه الشركات مساحة غرفة وصالة في مشروعاتها المعروضة للبيع على الخريطة لتتراوح بين 600 و700 قدم مربعة، مقارنة بمساحات تتراوح بين 750 و900 قدم مربعة سابقاً، وبالنسبة للغرفتين فتتراوح حالياً بين 800 و1100 قدم مربعة مقارنة بمساحات تتراوح بين 1200 و1500 قدم مربعة.

وفي الوقت الذي رأى فيه خبراء أن الاتجاه إلى تقليص مساحات الوحدات العقارية يأتي لمواكبة حركة السوق الذي يشهد هدوءاً نسبياً في الطلب ومنافسة قوية بين المطورين، حذر آخرون من تأثير هذا الاتجاه على العائد الاستثماري على الوحدات العقارية المبيعة على المدى الطويل، حيث ستكون الوحدات العقارية الصغيرة أقل جاذبية للمستأجر والمشتري.

وذهب بعض المستثمرين إلى مطالبة الجهات المشرفة على القطاع بوضع حدود أدنى لمساحات الوحدات السكنية حسب عدد الغرف لحماية المستثمرين الذين يبحثون عن شراء وحدات رخيصة السعر على الخريطة ويغفلون أهمية المساحة التي تزيد من جاذبية العقار وعوائده الاستثمارية، كما تسهل من عملية إعادة بيعة لاحقاً حل مناسب.