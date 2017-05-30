الفطيم أوتومول تفتتح أكبر موقع لتجارة السيارات المستعملة في الإمارات

دبي (الاتحاد)

افتتحت شركة الفطيم أوتومول موقعاً متميزاً يمتد على مساحة 12.000 متر مربع في دبي فستيفال سيتي للباحثين عن السيارات المستعملة. وسيتم افتتاح هذه الوجهة الجديدة مقابل ايكيا وإلى جانب إيس، وسيستوعب الموقع أكثر من 400 سيارة من العلامات التجارية الشهيرة منها نيسان، تويوتا، هوندا، هيونداي، كيا، دودج، فورد، ميتسوبيشي، شيفروليه وجيب والكثير غيرها. كذلك سيتم عرض سيارات من العلامات التجارية الفاخرة من موديلات بي إم دبليو، مرسيدس، لكزس، فولفو، إنفينيتي، جاكوار، لاند روفر وبورش وغيرها.

وقال ديكلان مكلوسكى، المدير الإداري لشركة الفطيم أوتومول «حالياً، قد يكون الفطيم أوتومول أكبر علامة تجارية للسيارات المستعملة في دولة الإمارات وجود عدد ضخم من السيارات عبر منافذنا، والمعروضة أيضاً عبر موقعنا الإلكتروني. ومع هذا الموقع الجديد، سنكون قادرين على تقديم خيارات أوسع و أفضل إلى جميع عملائنا».

وأضاف «في السنوات الماضية، شهدنا طلباً قوياً وثابتاً على السيارات المستعملة، مع نمو طفيف بنسبة 3% عبر عملياتنا القائمة بين عامَي 2015 و2016. وتواصل هذا النمو خلال هذا العام، ولدينا توقعات بزيادة تبلغ 10% عبر مواقعنا الحالية. ويوفر هذا الموقع الجديد في دبي فستيفال سيتي تشكيلة أوسع من السيارات، كما نتوقع أنه سيعمل على زيادة حجم مبيعاتنا».

وتبيع شركة الفطيم أوتومول سيارات لم يتجاوز عمرها 5 سنوات ولم تقطع أيضاً مسافة تتخطى 75.000 كيلومتراً. كذلك تخضع كل سيارة إلى فحص شامل لـ 99 نقطة، ويتم إعدادها بالكامل لتبلغ أعلى المعايير قبل عرضها للبيع. علاوة على ذلك، يكون لكل سيارة ضمان الذي تقدمه الفطيم أوتومول، إلى جانب الأمان وراحة البال للعملاء.