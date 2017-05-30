«بوابة الشرق» يتوسع في محال التجزئة ويدعم قطاع الضيافة

أبوظبي (الاتحاد)

يفتتح «بوابة الشرق مول» في أبوظبي أكثر من 25 متجراً جديداً تتضمن متاجر تجزئة ومطاعم ومقاهي ومراكز للخدمات المتنوعة. وستؤدي الإضافة الجديدة من المحال في المركز الذي يعد من أهم وجهات التسوق المفضلة للعائلات في إمارة أبوظبي، إلى إضافة المزيد من مساحات التجزئة، بما يتيح المزيد من الخيارات والاستمتاع بتجربة التسوق والترفيه، والاستفادة من الخدمات المتنوعة للزائرين.

وتتضمن قائمة العلامات التجارية التي ستنطلق قريباً في مركز «بوابة الشرق مول» بأبوظبي أسماء عالمية ومحلية شهيرة، ومنها متجر دايسو الياباني الرائع، ومتجر جامبو للإلكترونيات، فضلاً عن المقهى الفرنسي الشهير الذي يتمتع بشعبية كبيرة «كافيه لا بريوش».

كما تشمل قائمة العلامات التجارية الجديدة التي ستنضم لبوابة الشرق مول، مركز خدمات تسهيل، ومحل ريفولي للبصريات، ومقهى كريباهوليك، ومغسلة رويال إكسبرس، ومتجر الخلوج للعباية والشيلة، إضافة إلى مقهى «إيل كافيه دي روما»، وصيدلية «هيلث فيرست»، وديلوكس اريبيان جنتس تايلور، فضلاً عن محل إنيجما لمعدات ألعاب الكمبيوتر، ومتجر أواني، ومحل الخنجر للمنتجات الجلدية. ومن المقرر أن تتضمن القائمة أيضاً متجر أبو حليقة، وبوتيك للعطور الفاخرة، ومحل بوستر جوس، ومطعم يلو تشيلي، وترامبو للترفيه، إضافة إلى مطعم شيش شاورما، جادو كيدز صالون. وقال جان بيير نمور، المدير التنفيذي لبوابة الشرق مول، إن متاجر التجزئة المنضمة حديثاً إلى بوابة الشرق مول سيمثلون، إضافة ملموسة إلى المزيج الناجح من العلامات التجارية التي يضمها المركز حالياً.