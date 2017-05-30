قرار وزاري يقيّد نسب المواد الخطرة في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في الدولة

دبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الدولة ستبدأ اعتباراً من مطلع العام المقبل، وبشكل تدريجي ومرحلي، تقييد نسب المواد الخطرة الداخلة في تركيب الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الصحة العامة للمجتمع.
وأوضح معاليه أن مجلس الوزراء الموقر أصدر قراراً إلزامياً، بشأن الرقابة على نسب المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وهو قرار سيلزم موردي هذه الأجهزة في الدولة بمعايير جديدة في مكونات تصنيعها، بحيث تضمن عدم زيادة نسب المواد الكيميائية المضرة بالإنسان والبيئة.
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واعتبر معاليه أن «القرار الوزاري الذي حمل رقم (10) لسنة 2017م بشأن النظام الإماراتي للرقابة على نسب المواد الخطرة المقيدة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، يشجع الصناعة النظيفة، ويعزز الاعتماد على عناصر كيميائية غير ضارة، ما يسهم في تشجيع المنتجين على ابتكار عناصر جديدة صديقة للبيئة.
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