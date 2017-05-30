«أجندة» حافلة على مائدة مجلس إدارة الظفرة

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يعقد مجلس إدارة نادي الظفرة اجتماعاً مهماً نهاية الأسبوع الجاري، لمناقشة الكثير من أمور الأجندة المدرجة على جدول أعماله، وذلك في إطار المتابعة المطلوبة لكل الملفات الخاصة بالموسم الجديد، إلى جانب النظر في العروض الخاصة باللاعب السوري عمر خريبين من أندية محلية وخليجية، تمهيداً لاتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة النادي وتطلعاته قبل الدخول إلى أجواء الموسم الجديد.

ويسعى «فارس الغربية» لوضع جميع الترتيبات الخاصة بالتحضير للموسم الجديد في ألمانيا في أغسطس المقبل، بعد التجمع الأول للاعبين في أبوظبي لإجراء الفحوصات الطبية في يوليو، خصوصاً أن الفريق يتطلع لمتابعة الأداء القوي الذي بدا عليه في الموسم الماضي، ومنحه فرصة المنافسة على أفضل المراكز في الدوري، رغم أنه افتقد جهود أبرز عناصره لظروف عدة، مثل إعارة عمر خريبين للهلال السعودي ورحيل اللاعب ديوب للأهلي، إلى جانب الإصابات التي أدت إلى غياب بعض العناصر المؤثرة، خصوصاً أحمد علي.

وأكد صالح بن جذلان المزروعي، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، أنهم يسعون لتوفير كل المقومات التي تمنح الفريق الأول فرصة التحضير المطلوب في الفترة المقبلة قبل انطلاق الموسم الجديد، موضحاً أن الاجتماع المقرر لمجلس إدارة النادي يناقش بعض الأمور المهمة والمرتبطة بمسيرة الفريق، وكل ما يمكن أن يعزز مرحلة التطور التي بلغها الموسم الماضي ومنحته فرصة تحقيق أفضل النتائج.

وتوقع صالح بن جذلان عودة اللاعب أحمد علي إلى مرحلة التألق من جديد مع «فارس الغربية»، بعد الإصابة التي غيبته عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الماضي، مشيراً إلى الثقة الكبيرة من النادي في إمكاناته الكبيرة التي منحته فرصة إظهار أفضل ما لديه لخدمة جهود الفريق في الفترة الماضية، والطموحات الكبيرة في أن يتمكن من تأكيد حضوره المشرف في الموسم الجديد.

وأضاف «لاعبو الظفرة على قدر الثقة من النادي، وهم يتطلعون لمساعدة الفريق على متابعة مرحلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الموسم الماضي، ونتمنى أن تمضي الأمور بالمستوى المطلوب من الطموحات، وإدارة النادي تسعى لتهيئة أفضل الظروف أمام اللاعبين، ونتمنى أن تكون المحصلة بالمستوى المطلوب في الموسم الجديد».

وحول تعاقد الظفرة مع اللاعب سعيد الكثيري من العين، قال «لا خلاف على الكفاءة المهنية الكبيرة للاعب سعيد الكثيري، وهو يمثل الإضافة الهجومية المطلوبة للظفرة في الموسم الجديد بعد تجاربه السابقة مع أندية عدة بالدولة، والحقيقة أنه حصل على عروض عدة، لكن رغبته كانت كبيرة بالانضمام إلى صفوف فارس الغربية، وهذه محصلة جيدة من مهاجم يدرك أنه يسعى لتحقيق طموحاته مع الفريق، ونتمنى له التوفيق».

وأوضح صالح بن جذلان أنهم صرفوا النظر عن تمديد الإعارة للاعبين خالد الهاجري وياسين الصالحي بعد انتهاء الموسم، وقال: إن النادي تعاقد معهما بنظام الإعارة، وإنه الآن يفكر في التعاقدات الجديدة، موضحاً في الوقت نفسه أن اللاعبين المغربيين عادل هرماش وعصام العدوة مستمران مع الفريق في الموسم المقبل.