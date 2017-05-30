«الأبيض» يلتقط الأنفاس قبل السفر إلى معسكر ماليزيا

معتز الشامي (دبي)

قرر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول، منح لاعبي «الأبيض» راحة سلبية من التدريبات مساء اليوم، لالتقاط الأنفاس، وذلك قبل أن يدخل المنتخب للتجمع الرسمي الأول لقائمته الكاملة صباح غدٍ، على أن يؤدي تدريبات واحداً على ملعب ذياب عوانة، قبل السفر للمعسكر الخارجي في كوالالمبور، والذي يؤدي فيه تدريباته على ملعب شاه علم بالعاصمة الماليزية، قبل مواجهة المنتخب اللبناني ودياً يوم 7 يونيو المقبل.

وتشهد تدريبات الغد، اكتمال الصفوف والقوة الضاربة للمنتخب، للمرة الأولى منذ التجمع الجاري، والذي دعا الأرجنتيني باوزا إلى دخوله الأربعاء الماضي، لرغبته في التعرف إلى قدرات اللاعبين، الموجودين داخل الدولة، بينما تواصل الجهاز الإداري مع اللاعبين الذين كانوا في إجازة خارج الدولة، وطالبوهم بالحضور للتدريبات قبل التجمع الرسمي المقرر 31 الجاري.

وبالفعل وصل عدد اللاعبين المنضمين للتدريبات خلال اليومين الماضيين إلى 15 لاعباً، قطعوا جميعاً إجازاتهم وحضروا تلبية لرغبة الجهاز الفني الجديد، والذي أبلغ اللاعبين أن فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية مفتوحة أمام الجميع، شريطة أن يبذل كل لاعب ضعف ما عليه من جهود، حتى يضمن له مكاناً في تلك التشكيلة، ما أشعل التدريبات اليومية التي أقيمت على ملعب اتحاد الكرة بدبي.

وكانت التدريبات «التعارفية» لباوزا بالمنتخب، قد انطلقت أواخر الأسبوع الماضي بحضور 4 لاعبين، هم إسماعيل مطر، طارق أحمد، سالم صالح، حسن إبراهيم، ثم انضم إليها لاحقاً كل من علي مبخوت، محمد فوزي، خالد السناني، خلفان مبارك، فارس جمعة، من الجزيرة، محمد العكبري، حمدان الكمالي، طارق الخديم، خالد باوزير، من الوحدة، بالإضافة للحارس عادل الحوسني من الشارقة، فيما اعتذر محمد مرزوق لاعب الشباب، عن الانتظام في المعسكر الحالي للمنتخب، لعدم جاهزيته الفنية.