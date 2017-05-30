رمضان مدرسة تهذيب السلوكيات

أزهار البياتي (الشارقة)

رمضان شهر الصيام والقيام والطاعة، شهر الخير والرحمة والبر والإحسان، بكل ما فيه من روحانيات إيمانية نقيّة، وأعمال حسنة وخيّره، يتوجه بها العبد المسلم طلبا للعفو والمغفرة، فيهّذب نفسه، ويرتقي بسلوكياته، ولعل المتأمل في فضائل رمضان الكريم يكتشف كيف أن هذا الشهر المتميّز عند كافة المسلمين يعد مدرسة تربوية شاملة.

تكافل مجتمعي

وعن بعض هذه السلوكيات الحسنة تقول إيمان جاسم «تربوية»: نحن مجتمع مترابط ومتكافل مع بعضه البعض، ومع قدوم شهر الطاعة تحل البركة ويعم الخير في ربوع البلاد، فنجد الناس هنا يتسابقون لعمل الخير وتقديم التبرعات والمساعدات للفقراء والمحتاجين، سواء من ذوي الأرحام والأقرباء أو غيرهم، مما يضفي على رمضان أجواء روحانية مفعمة بنفحات المودة والرحمة، تتقوى من خلالها أواصر الروابط العائلية والاجتماعية، وتنمو معها طيب المشاعر الإنسانية التي تذّوب الفوارق بين الأغنياء والفقراء، لتعود وتحيا عادات وتقاليد موروثة من زمن الماضي الجميل، نابعة من أصالة الآباء والأجداد، حيث جرت العادة أن يتهادى جيران الحي الواحد «الفريج» في أيام رمضان، أطباق الطعام قبل موعد الإفطار، وتقدم الكثير من الإعانات المادية والعينية إلى بيوت الأسر المحتاجة خاصة من تلك الفئات إلى تفتقد الأب والمعيل من الأرامل والأيتام. وأشارت إلى أن ظاهرة وجود خيام رمضان الجماعية، والتي يفطر فيها أعداد غفيرة من العمال وعابري السبيل منصوبة بين مختلف الأحياء السكنية أو قرب الميادين العامة، ظاهرة منتشرة في جميع أنحاء ومناطق ومدن الإمارات وحتى قراها القريبة والبعيدة، سواء من تتم بإشراف ودعم من دوائر الأوقاف في كل إمارة، أو تلك التي تتولاها العديد من الجمعيات الخيرية هنا وهناك، بالإضافة إلى رواج ظاهرة تبرع العديد من الأسر الميسورة الحالة بكفالة إفطار العديد من الصائمين وطوال أيام الشهر الفضيل تقربا لله ورحمة بعباده .

مظاهر واستعراض