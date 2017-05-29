«الاتحاد» توفر الدعم الإعلامي لأمنيات الأطفال عبر المنصات المطبوعة والرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «أبوظبي للإعلام» ممثلة في صحيفة «الاتحاد»، مذكرة تفاهم مع مؤسسة تحقيق أمنية، بهدف تقديم الدعم الإعلامي لمهمة المؤسسة الرامية إلى تحقيق أمنيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وثمانية عشر عاماً ممن يعانون أمراضاً صحية تهدد حياتهم، في سبيل بث الأمل والقوة والفرح في نفوسهم.

تأتي المذكرة التي وقعها الجانبان في مقر الصحيفة، استجابة لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2017 عاماً للخير، وحرصاً من صحيفة «الاتحاد» على دعم هذه المبادرة الوطنية.

وقع المذكرة الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «تحقيق أمنية»، ومحمد الحمادي، المدير التنفيذي للتحرير والنشر، رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، بحضور هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية‏‭«‬.

وتوفر صحيفة الاتحاد بموجب المذكرة الدعم الإعلامي والإعلان عن الأمنيات التي تتلقاها المؤسسة عبر صفحاتها المطبوعة ومنصاتها الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، لدعم جهود المؤسسة في جمع التبرعات من الجمهور لتحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض تهدد حياتهم، بهدف تحفيزهم وتهيئتهم نفسياً لاستكمال مسيرتهم العلاجية.