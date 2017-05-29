اتهام «أميسوم» بالتورط في قتال بين العشائر الصومالية



تاريخ النشر: الإثنين 29 مايو 2017 مقديشو (د ب أ) وجهت اتهامات لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميسوم» بالتورط في قتال بين العشائر في إقليم «شبيلي السفلى» جنوب الصومال. وكانت تقارير قد ذكرت أن «أميسوم» أطلقت ستة قذائف هاون على الأقل بمنطقة موري، مستهدفة قرى سكنية، حيث كانت الاشتباكات بين العشائر مستمرة، خلال الأيام القليلة الماضية. وقتل عدة أشخاص في قصف لقذائف الهاون بشكل عشوائي من قبل «أميسوم». وقال سكان محليون، إن جنود الاتحاد الأفريقي قتلوا مدنيين، عند بئر مياه، بالقرب من منطقة أفجويي، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة الصومالية مقديشو السبت الماضي. وتقدم «أميسوم» الدعم لواحدة من العشائر المتنافسة، التي تقاتل من أجل السيطرة على إقليم «شبيلي السفلى». غير أن «أميسوم» لم تصدر بعد بيانها الخاص فيما يتعلق بالاتهامات.