واشنطن (وكالات)

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً أمس بـ«أكاذيب» وسائل الإعلام، وذلك في خضم أزمة ناجمة عن الكشف عن معلومات جديدة تتعلق باتصالات مع روسيا. وعاد ترامب ليلة أمس الأول، من رحلة استغرقت تسعة أيام في الشرق الأوسط وأوروبا، تزامنا مع كشف صحف أميركية عن اتصالات بين صهره جاريد كوشنر وروسيا في ديسمبر.

ووفقاً لهذه التقارير، سعى كوشنر إلى إقامة قناة سرية للاتصال مع الكرملين، في محاولة لتجاوز قنوات الاتصال التقليدية بين البلدين.

وأفاد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» ليل الجمعة السبت أن كوشنر، زوج ابنته الكبرى ايفانكا، الذي يعتبر أبرز مستشاري ترامب في البيت الأبيض، اقترح على السفير الروسي في واشنطن قبل تنصيب الرئيس إقامة قناة اتصال سرية مع الكرملين.

وكتب ترامب صباح أمس «برأيي أن العديد من التسريبات هي أكاذيب ملفقة من قبل وسائل الإعلام.. أخبار وهمية».