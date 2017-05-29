واشنطن (وكالات)
ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً أمس بـ«أكاذيب» وسائل الإعلام، وذلك في خضم أزمة ناجمة عن الكشف عن معلومات جديدة تتعلق باتصالات مع روسيا. وعاد ترامب ليلة أمس الأول، من رحلة استغرقت تسعة أيام في الشرق الأوسط وأوروبا، تزامنا مع كشف صحف أميركية عن اتصالات بين صهره جاريد كوشنر وروسيا في ديسمبر.
ووفقاً لهذه التقارير، سعى كوشنر إلى إقامة قناة سرية للاتصال مع الكرملين، في محاولة لتجاوز قنوات الاتصال التقليدية بين البلدين.
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وكتب ترامب صباح أمس «برأيي أن العديد من التسريبات هي أكاذيب ملفقة من قبل وسائل الإعلام.. أخبار وهمية».
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