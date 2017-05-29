القاهرة: ضرب الإرهابيين في درنة دفاع عن النفس

عواصم (وكالات)

أخطرت مصر مجلس الأمن بأن الضربات العسكرية التي قامت بها قواتها الجوية على مواقع الإرهابيين في شرق ليبيا تأتي في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة سلمت خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن امس، أخطرت من خلاله المجلس بأن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع التنظيمات الإرهابية في مدينة درنة بشرق ليبيا تأتي اتساقاً مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعي في الدفاع عن النفس ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.

بدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في لقاء مع قناة «روسيا اليوم»، إن الغارات التي شنتها بلاده على ليبيا، هي دفاع شرعي عن النفس، معلناً أن القاهرة ستدافع عن أمنها القومي بكل الوسائل المتاحة.

وأكد شكري في اللقاء أن ثمة أدلة دامغة على ارتباط المواقع، التي تم استهدافها في ليبيا بحادثة المنيا ضد الأقباط في مصر والحوادث السابقة.