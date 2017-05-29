  • الاثنين 03 رمضان 1438هـ - 29 مايو 2017م
  10:45     الشرطة البريطانية تعتقل شابا فيما يتصل بهجوم مانشستر         10:59     مقتل 8 وإصابة 9 في أعمال عنف متفرقة بمحافظة ديالى العراقية     

الغارات المصرية والليبية تمهد لعملية أوسع على الأرض .. و«أنصار الشريعة» يحل نفسه

القاهرة: ضرب الإرهابيين في درنة دفاع عن النفس
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 29 مايو 2017

عواصم (وكالات)

أخطرت مصر مجلس الأمن بأن الضربات العسكرية التي قامت بها قواتها الجوية على مواقع الإرهابيين في شرق ليبيا تأتي في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة سلمت خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن امس، أخطرت من خلاله المجلس بأن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع التنظيمات الإرهابية في مدينة درنة بشرق ليبيا تأتي اتساقاً مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعي في الدفاع عن النفس ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.

بدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في لقاء مع قناة «روسيا اليوم»، إن الغارات التي شنتها بلاده على ليبيا، هي دفاع شرعي عن النفس، معلناً أن القاهرة ستدافع عن أمنها القومي بكل الوسائل المتاحة.

وأكد شكري في اللقاء أن ثمة أدلة دامغة على ارتباط المواقع، التي تم استهدافها في ليبيا بحادثة المنيا ضد الأقباط في مصر والحوادث السابقة.

وأضاف أنه لا يمكن أن يظل الإرهابيون في مأمن ويستفيدوا من عدم سيطرة المؤسسات الليبية على أراضي البلاد، ومن ثم يتخذوا الأراضي الليبية ملاذاً آمناً للتدريب والتنظيم لدفع محاربين أجانب وغيرهم للنفاذ إلى الحدود المصرية واستهداف المواطنين المصريين. ... المزيد
     
 