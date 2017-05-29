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عاصمة القرار العربي والإسلامي تغضب وإعلامها يثور على «مراهقات» قطر السياسية

أسرة آل الشيخ السعودية: نسب أمير قطر لعائلتنا كاذب ومختلق
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تاريخ النشر: الإثنين 29 مايو 2017

عمار يوسف (الرياض)

أصدرت أسرة آل الشيخ السعودية بياناً وقع عليه عدد كبير من أبنائها، مفندين ادعاء أمير قطر بأن نسبه يعود إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومنهجه ودعوته السلفية والوسطية، مطالبين بتغيير اسم مسجد أقيم في قطر باسم الشيخ ابن عبد الوهاب.

وأكد أبناء الأسرة «إننا مواطنون سعوديون أولًا وأخيراً، ننتمي إلى هذا الوطن، وندين بالطاعة لولاة أمرنا، وانتماؤنا الوطني لا يمكن أن يتقدم عليه أي انتماء قبلي أو غير قبلي».

جاء ذلك رداً على ما جاء في تسجيل مسرب لأمير قطر، وصفه البيان بأنه توظيف «في شق اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية».

وأوضحت أسرة آل الشيخ في البيان أن نسب العائلة من الشيخ محمد بن عبدالوهاب يعود إلى أبنائه الأربعة، حسن، حسين، علي وعبدالله، وتتسمى ذرية كل منهم بآل حسن وآل حسين وآل علي وآل عبدالله.

‏ومن بين الموقعين على بيان أسرة آل الشيخ سماحة مفتي عام المملكة ورئيس مجلس الشورى السعودي ووزير الشؤون الإسلامية وعميد أسرة آل الشيخ وعدد كبير من أصحاب الفضيلة، ويتجاوز عدد الموقعين الـ 200 شخص. ... المزيد
     
 