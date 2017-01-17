منتخبنا يدشن «دولية محمد بن خالد» لليد بمواجهة الشعب

رضا سليم (دبي)

تنطلق مساء اليوم، منافسات النسخة السادسة من بطولة محمد بن خالد الدولية لكرة اليد، التي ينظمها نادي الشعب سنوياً برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، والتي يشارك فيها 8 أندية ومنتخبات، وتستمر منافساتها حتى يوم 26 يناير الجاري، وتأتي البطولة خلال توقف الدوري بعدما وضعتها لجنة المسابقات باتحاد اليد ضمن أجندتها السنوية.

ويدشن منتخبنا الوطني منافسات اليوم الأول أمام الشعب في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى، وهي الوحيدة التي تقام اليوم، على أن تعود المباريات غداً، والتي تضم معهما الزمالك المصري والعربي القطري، فيما تضم المجموعة الثانية الأهلي المصري والمجمع البترولي الجزائري وبالمازاجروس المجري والشارقة.

ويقام في اليوم الثاني 3 مباريات، الأولى تجمع بين العربي القطري والزمالك ضمن المجموعة الأولى، فيما يلتقي في المجموعة الثانية، الشارقة مع المجمع البترولي والأهلي المصري مع بالمازاجروس، وفي اليوم الثالث للبطولة يلتقي الشعب مع العربي القطري ومنتخبنا مع الزمالك، في المجموعة الأولى، وفي اليوم الرابع يلتقي بالمازاجروس مع المجمع الجزائري والشارقة مع الأهلي، وتحصل الفرق على راحة في اليوم الخامس، وهو يوم الراحة الوحيد في البطولة حتى النهائي يوم 26 يناير الجاري.

وتستكمل المباريات في الدور الأول، حيث يلتقي الشعب مع الزمالك ومنتخبنا الوطني مع العربي القطري ضمن المجموعة الأولى، وذلك يوم 22 يناير، فيما تختتم مباريات الدور الأول يوم 23 يناير، حيث يلتقي الشارقة مع الفريق المجري بالمازاجروس والأهلي مع المجمع الجزائري، ضمن المجموعة الأولى.