ابن كايد يفتتح في رأس الخيمة معرض «وجوه وأماكن»

رأس الخيمة (الاتحاد)

افتتح معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في الإمارة، مساء أمس الأول، معرض «رأس الخيمة.. وجوه وأماكن» للباحث نجيب عبدالله الشامسي، في مركز المنار في مدينة النخيل، وهو المعرض الذي يستمر طوال شهر رمضان المبارك، ويضم صوراً نادرة تتحدث عن تاريخ إمارة رأس الخيمة، ووجوه من أبناء الوطن ممن لهم بصمة في صناعة هذا التاريخ.

حضر الافتتاح الشيخ مروان بن عبدالملك القاسمي، وسعادة محمد سلطان القاضي المدير العام لشركة رأس الخيمة العقارية، وعدد من المسؤولين وجمهور من المهتمين.

وأثنى معالي الشيخ عبدالملك بن كايد بن محمد القاسمي على الجهود التوثيقية المعرفية التاريخية التي يوليها الباحث الإماراتي نجيب عبدالله الشامسي، مواكبة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في الحفاظ على تاريخ الآباء والأجداد.

من جانبه، عبر الباحث نجيب عبد الله الشامسي عن تقديره لتشجيع واهتمام الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، وحرصه الكبير على الباحثين والمفكرين والعمل الثقافي، وبصمات معاليه الكبيرة في مسيرته الطويلة في العمل الاتحادي والمحلي، ودعمه اللامحدود من خلال مجلسه ومكتبته ومتحفه العامر.

وقال: تمثل رأس الخيمة شاهداً على عصر حضاري، نظراً لما تمتلكه من إرث تاريخي يمتد لآلاف السنين، ويضرب بجذوره في أعماق الزمن. وهي تمثل إحدى الحواضر التاريخية في منطقة الخليج والمنطقة العربية.